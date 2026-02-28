Clinton afirma que no sabía de delitos de Epstein: aseguró ante comisión del Congreso que no hizo “nada malo”

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton aseguró ayer viernes, ante un comité del Congreso que le interroga por su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, que no sabía nada de los crímenes que éste habría cometido y que no hizo “nada malo”.

“No tenía ni idea de los crímenes que Epstein estaba cometiendo. No importa cuántas fotos me muestres, hay dos cosas que, al final, importan más que tu interpretación de esas fotos de hace 20 años. Sé lo que vi y, más importante aún, lo que no vi. Sé lo que hice y, más importante aún, lo que no hice”, afirmó Clinton.

En las declaraciones iniciales, que el expresidente hizo públicas en su cuenta de X, se mostró muy contundente: “No vi nada ni hice nada malo”.

“Como alguien que creció en un hogar con violencia doméstica, no solo no habría volado en su avión si hubiera tenido la menor idea de lo que estaba haciendo, sino que lo habría denunciado yo mismo”, señaló.

Clinton afirmó, además, que Epstein ocultó durante mucho tiempo su comportamiento y que “para cuando salió a la luz su declaración de culpabilidad en 2008, hacía tiempo que había dejado de relacionarme con él”.

Insistió en su compromiso con la verdad y aseguró: “estoy obligado por mi juramento a no especular ni adivinar. Esto no es solo para mi beneficio, sino porque no les sirve de nada que yo haga de detective 24 años después”.

Antes de defender su inocencia, Clinton tuvo unas palabras para su esposa cuestionando al comité de haberla citado pese a que “ella no tenía nada que ver con Jeffrey Epstein. Nada. No recuerda haberlo conocido siquiera. No viajó con él ni visitó ninguna de sus propiedades. Que citaran a 10 personas o a 10.000, incluyéndola a ella, simplemente no estuvo bien”.

También apeló a su compromiso con la democracia y se refirió a las víctimas del depredador sexual Epstein, “estoy aquí por las niñas y mujeres cuyas vidas destruyó y que merecen no solo justicia, sino sanación. Han esperado demasiado tiempo para ambas”.

Clinton, de 79 años, figura de manera destacada en las más recientes revelaciones de los archivos Epstein.

La comparecencia de Bill Clinton ante el comité ocurre al día siguiente de la de su esposa Hillary, ex secretaria de Estado. Ambos prestan declaración en Chappaqua, cerca de Nueva York, su lugar de residencia.

“Tardamos siete meses en traer a los Clinton hasta aquí. Pero, ahora que los tenemos, vamos a hacer muchas preguntas”, declaró este viernes el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer.

El legislador demócrata Suhas Subramanyam, miembro del comité, replicó con un pedido para que Donald Trump sea interrogado: “Seamos realistas, hoy estamos hablando con el presidente equivocado”.

“El presidente Trump es quien entorpece nuestra investigación. El presidente Trump es quien desea terminar con esto”, sostuvo.

Las audiencias se celebran a puertas cerradas, pese a que los Clinton habían solicitado que fuesen públicas y televisadas.

La mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un delito. El expresidente ha reconocido su relación con Epstein, pero niega haber cometido cualquier falta y no hay acusaciones en su contra.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes investiga a quienes estuvieron vinculados con Epstein, especialmente luego de la publicación por parte del Departamento de Justicia de millones de nuevos documentos.

Nuevas fotografías sacadas recientemente de los archivos de Epstein muestran a Bill Clinton recostado en una bañera de hidromasaje, con parte de la imagen cubierta por un rectángulo negro.

En otra, el expresidente Clinton aparece nadando junto a una mujer de pelo oscuro que parece ser la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Agencia EFE, AFP