CIA aseguró que prevé un ataque de China a Taiwán

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo a los líderes de Apple, Nvidia, AMD y Qualcomm que China podría atacar a Taiwán en 2027, según un exhaustivo reportaje de investigación de The New York Times publicado ayer martes.

La reunión tuvo lugar en julio de 2023 en una sala segura de Silicon Valley (California) y en ella participaron Tim Cook, director ejecutivo de Apple; Jensen Huang, líder de Nvidia; y Lisa Su, jefa de Advanced Micro Devices. Por su parte, Cristiano Amon, director ejecutivo de Qualcomm, se unió por videoconferencia, de acuerdo con el rotativo.

El director de la CIA, William Burns, y la directora de inteligencia nacional, Avril Haines, fueron los encargados de presentar la información más reciente sobre los planes militares de China a los ejecutivos. Luego de la presentación, Cook dijo a los funcionarios que dormía “con un ojo abierto”, de acuerdo con el NYT.

Sin embargo, las empresas seguían sin realizar nuevos pedidos significativos de chips estadounidenses, según anotaron al medio seis personas cercanas a la industria.

El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado en los últimos meses su ofensiva política y económica para obligar a las gigantes de Silicon Valley a reducir su dependencia de Taiwán, ante el temor de un eventual bloqueo o invasión por parte de China.

Cook se comprometió a invertir 100.000 millones de dólares en Estados Unidos. Este dinero se utilizará para apoyar a TSMC y a otros fabricantes de chips.

Despliegue japonés

Por parte, Japón planea desplegar misiles tierra-aire en su isla de Yonaguni, cercana a Taiwán, para marzo de 2031, informó el ministro japonés de Defensa ayer martes.

Es la primera vez que Japón informa sobre el momento en que llevará a cabo ese despliegue.

El ministerio anunció el plan en 2022 para reforzar sus defensas aéreas en la isla, que ya tiene una base militar japonesa. El ministro de Defensa nipón, Shinjiro Koizumi, afirmó en una rueda de prensa que el despliegue tendrá lugar en el año fiscal 2030, que abarca de abril de 2030 a marzo de 2031, en la isla de Yonaguni, a unos 110 km al este de Taiwán y 1.900 km al suroeste de Tokio.

Con información de EFE y AFP