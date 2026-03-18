Chile construye franja en su frontera prometida por Kast: "Hoy comenzamos a frenar la migración"

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, puso en marcha esta semana la construcción de la franja antiinmigración, en la frontera con Perú, que prometió durante su campaña, para frenar el ingreso desde ese país y desde Bolivia de migrantes irregulares.

El gobierno dio un plazo de 90 días para la construcción de estas barreras, aunque no precisó el tipo de infraestructura que cerrará el paso en tres regiones del norte del país.

"Hoy comenzamos a frenar la migración irregular", dijo a la prensa Kast, al frente de la máquina excavadora que hacía una profunda zanja en las cercanías del paso fronterizo de Chacalluta, en la ciudad de Arica, en la frontera con Perú.

José Antonio Kast dio inicio a la construcción de la barrera antiinmigración en la frontera con Perú Foto: PATRICIO BANDA/AFP

También son objeto del mismo plan de obras las regiones de Antofagasta y Tarapacá, donde se encuentra Colchane, paso limítrofe con Bolivia y que se ha convertido en el principal punto del ingreso de migrantes irregulares.

Según datos oficiales, en Chile, con 20 millones de habitantes, viven cerca de 337.000 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos.

Según el ministro del Interior, Claudio Alvarado, las "barreras físicas" tendrán una extensión aproximada de unos 500 km.

Inicio de la construcción del escudo fronterizo en Chile Foto: PATRICIO BANDA/AFP

El "escudo fronterizo", que prometió Kast meses atrás, también incluye el despliegue de más militares en la zona, y otros medios de supervisión tecnológicos.

Kast, de 60 años, dijo este lunes que en los últimos años "Chile ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado".

Los ingresos irregulares, sin embargo, han registrado una "disminución sostenida" a partir del pico registrado en el año 2021, de acuerdo al Servicio Nacional de Migraciones.

En 2025, se registró una caída del 10,2% frente al año previo, con un total de 26.275 denuncias de ingresos por pasos no habilitados, según la cifra oficial.

Proyecto de ley de Reconstrucción Nacional

El pasado viernes, desde la sureña región de Biobío —asolada en febrero por megaincendios— anunció el denominado Proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, que incluye la eliminación temporal del IVA para la compra de vivienda y la reducción del impuesto corporativo del 27 % al 23 %.

Esta semana también se retiraron 43 decretos ambientales en tramitación del Gobierno de Boric, que creaban parques nacionales y otorgaban protección a la ranita de Darwin y el pingüino de Humboldt.

Y, en el marco de su anunciado plan de austeridad para bajar el déficit fiscal, decretó una reducción de 3% en los gastos de todos los ministerios.

Con información de AFP y EFE