Caos en el Parlamento de Turquía: diputados se agarran a golpes tras los cambios en el gabinete de Erdogan

Diputados de la oposición socialdemócrata y del partido islamista AKP, del presidente Recep Tayyip Erdogan, se tomaron a golpes este miércoles en el Parlamento turco al intentar los primeros evitar que el nuevo ministro de Justicia, Akın Gürlek, subiera al estrado para jurar su cargo.

Los legisladores del CHP, el principal partido de la oposición, ocuparon el estrado y los islamistas intentaron desalojarlos para permitir que Gürlek subiera para cumplimentar la ceremonia.

El presidente del Parlamento suspendió la sesión durante quince minutos ante el violento espectáculo.

El CHP acusa a Gürlek de haber lanzado investigaciones políticamente motivadas contra el CHP cuando fue fiscal jefe de Estambul, entre ellas las que han llevado a prisión a varios alcaldes de ese partido.

Además, consideran que la decisión de Erdogan de nombrarlo ministro es inconstitucional, ya que Gürlek aún ejerce de fiscal.

El canal NTV News informó que a uno de los diputados del CHP le rompieron la nariz durante la trifulca. Tras la pausa ordenada por el presidente del Parlamento, el nuevo ministro juró el cargo rodeado por diputados del partido de Erdogan. Tras él, subió al estrado para asumir su nueva función el ministro del Interior, Mustafa Çiftçi.

El presidente turco y líder del partido Justicia y Desarrollo (AKP), Recep Tayyip Erdogan, camina durante la reunión de su grupo parlamentario en la Gran Asamblea Nacional turca en Ankara el 11 de febrero de 2025. Foto: ADEM ALTAN/AFP

Erdogan reemplaza a ministros de Justicia e Interior, entre críticas de la oposición

El presidente turco, Erdogan, anunció este miércoles la sustitución de sus ministros de Justicia y de Interior, en un gesto que marcará, según los críticos, una línea aún más dura contra la oposición.

El nuevo titular de Justicia es el jurista, juez y fiscal Gürlek, nacido en 1982. En los últimos ocho años el ahora ministro presidió varios tribunales de Estambul, donde hubo numerosos juicios polémicos con penas duras contra políticos de la oposición y destacados defensores de derechos humanos, académicos y periodistas.

El presidente turco y líder del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), Recep Tayyip Erdogan, durante la reunión de su grupo parlamentario en la Gran Asamblea Nacional turca en Ankara el 11 de febrero de 2025. Foto: ADEM ALTAN/AFP

En 2022, Gürlek fue nombrado viceministro de Justicia y en 2024 obtuvo el cargo de fiscal jefe de Estambul, posición desde la que dirigía las acusaciones contra el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, encarcelado desde marzo de 2024.

El dirigente del opositor partido socialdemócrata CHP, Özgür Özel, calificó en 2024 a Gürlek como "guillotina andante", por lo que fue condenado a una indemnización por daños morales.

En su primera reacción al nombramiento de Gürlek, Özel aseguró este miércoles que "mañana será un día aún más duro que hoy", informó el diario turco Cumhuriyet.

Por otra parte, el nuevo ministro del Interior de Turquía es Mustafa Ciftci, un funcionario de carrera de 55 años y sin afiliación política, hasta ahora gobernador de la provincia de Erzurum, situada en el este del país eurasiático.

EFE