Bolsonaro desea que le vaya bien a Argentina con Fernández, pero alerta por "dificultades"

El presidente Jair Bolsonaro dijo ayer martes que espera que a Argentina “le vaya bien” bajo el gobierno de Alberto Fernández, aunque le auguró “más dificultades” que a Brasil.

“Espero que a Argentina le vaya bien. Aunque los números dicen que van a tener más dificultades que nosotros”, dijo Bolsonaro a la salida de su residencia oficial en Brasilia.



El mandatario brasileño hizo notar que el bloque Cambiemos del expresidente Mauricio Macri, a quien apoyó en la campaña electoral para su reelección, logró una “gran bancada” en el Congreso argentino, por lo cual, afirmó, el gobierno de Fernández “va a tener problemas para imponer su política”.



Bolsonaro no felicitó a Fernández tras su victoria electoral en octubre y avisó desde un inicio que no asistiría a su toma de posesión y que Brasil estaría representado por un ministro o incluso por el embajador en Buenos Aires.



Pero a última hora decidió enviar al vicepresidente Hamilton Mourao.



“No queremos pelear con nadie, queremos hacer comercio con todo el mundo. No queremos pelear con Argentina”, subrayó el propio Jair Bolsonaro ayer martes.



En declaraciones al diario O Globo en Buenos Aires, Mourao dijo que los dos países “tienen que auxiliarse mutuamente”.