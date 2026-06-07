Bolivia: manifestantes respondieron con piedras y palos a la Policía antimotín que lanzó gases lacrimógenos

Policías antimotines se enfrentaron a manifestantes ayer sábado en un poblado de Santa Cruz, en el este de Bolivia, en un operativo para desbloquear una ruta en manos de campesinos que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Paz enfrenta desde hace más de un mes protestas, con bloqueos de vías, de campesinos, mineros y otros trabajadores que culpan al mandatario centroderechista de no resolver la crisis económica que sufre el país, la peor en cuatro décadas.

Decenas de agentes antidisturbios, apoyados por vehículos militares, llegaron temprano ayer a una ruta del poblado San Julián y lanzaron gases lacrimógenos para despejar la vía en el centro de Santa Cruz, una rica región agropecuaria de Bolivia que abastece de alimentos al occidente. Los manifestantes respondieron con piedras y palos, quemaron llantas, pastizales y troncos para evitar el avance del contingente policial. El jefe de la policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó en rueda de prensa que dos policías fueron heridos con impactos de “arma de fuego”, lo que motivó el repliegue. Ambos son atendidos en un hospital.

Más temprano, el ministro de Desarrollo Productivo, Mario Justiniano, informó que la vía es estratégica para el paso de alimentos y señaló que la policía, en la primera línea del operativo, enfrentó fuerte “resistencia” de los manifestantes.

La ruta había sido despejada parcialmente, pero los manifestantes la volvieron a bloquear. El operativo en San Julián ocurre un día después de que policías y militares despejaran una vital ruta que conecta La Paz con regiones agrícolas sureñas.

El presidente, con solo seis meses en el poder, espera que el Parlamento apruebe una ley de estado de excepción para autorizar el desplazamiento de militares con mayor fuerza en el levantamiento de los bloqueos.

Cerca de un centenar de vías están cortadas y han provocado en La Paz, El Alto y otras ciudades una fuerte carestía de alimentos, medicinas y combustibles.

El gobierno boliviano, que ha recibido el apoyo de Estados Unidos y países aliados de la región, responsabiliza al expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) de promover las manifestaciones.

Morales está refugiado en su feudo cocalero del Chapare (centro) para evitar una orden de captura por una acusación de presunta trata de una menor.

Los bloqueos de carreteras, que se realizan desde el 6 de mayo, son liderados por la Federación de Campesinos ‘Tupac Katari’, la Central Obrera Boliviana (COB), algunas organizaciones vecinales de la ciudad de El Alto y grupos leales a Morales. Las medidas afectaron inicialmente a las ciudades de La Paz y El Alto, pero desde hace semanas se extendieron a ocho de las nueve regiones de Bolivia.

Con información de EFE y AFP