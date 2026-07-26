Atentado en Alemania: matan a tiros al conductor que atropelló a la multitud en el Orgullo LGBTI

Las Fuerzas Especiales de la Policía de Berlín abatieron este domingo a Abdul Ballout, el principal sospechoso del presunto ataque islamista que provocó una muerte y 29 heridos la pasada noche en el Tiergarten, el parque del centro de la ciudad donde se celebraba el Día del Orgullo LGBTI.

Ballout, de 21 años y nacionalidad alemana, fue localizado hacia las 18.00 (16.00 GMT) en una zona de parcelas ajardinadas en el distrito de Spandau, en el noroeste berlinés, explicó el portavoz policial Florian Nath. "El sospechoso se acercó corriendo con un arma punzante hacia nuestros efectivos. Por ese motivo se hizo uso del arma reglamentaria", explicó.

"El sospechoso sufrió heridas tan graves que, aunque pudo ser reanimado por médicos de emergencias, murió después en el lugar de los hechos", agregó Nath.

Las autoridades alemanas dieron con el paradero de Ballout menos de 24 horas después del ataque en el Tiergarten, tras un gran despliegue policial que terminó en una parcela de Spandau que, según medios como el Berliner Tageszeitung, es propiedad del padre del sospechoso.

"El hecho de que la Policía de Berlín haya detenido al sospechoso en menos de 24 horas supone un gran éxito de las autoridades investigadoras", dijo el alcalde de la capital, Kai Wegner, a la radiotelevisión de la capital y de Brandeburgo (BRB).

La promesa de Merz

Ballout fue abatido después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, prometiera que el Gobierno haría todo lo posible para detener al responsable o responsables del ataque del sábado.

"Haremos todo lo posible para detener al autor o autores, pensaremos en consecuencias" y "decidiremos con determinación", prometió el jefe del Gobierno a la entrada de la misa ecuménica que acogió la iglesia de Santa María por las víctimas del atentado.

Las autoridades todavía no descartan que Ballout pudiera tener cómplices y varias personas de su entorno han sido arrestadas para ser interrogadas, aunque al parecer todavía no hay indicios claros que les impliquen en el acto.

El ataque costó la vida a una mujer y al menos tres heridos se hallaban inicialmente en estado crítico, aunque entretanto la Policía ha informado de que sus vidas ya no corren peligro, si bien continúan en cuidados intensivos.

Previamente, el ataque había sido calificado como "islamista" por el ministro del Interior, Alexander Dobrindt.

"Todo lo que vemos aquí indica que nos enfrentamos a un atentado islamista", dijo Dobrint al aludir al principal sospechoso, al que se buscaba en todo el territorio de Alemania, incluidos aeropuertos, estaciones de tren y fronteras, antes de que fuera abatido.

Antecedentes del atacante

Ballout tenía entre sus antecedentes condenas por delitos de lesiones y de extorsión con violencia cometidos entre 2019 y 2022.

En mayo pasado fue condenado por haber preparado un acto grave de violencia contra la seguridad del Estado y por distribuir propaganda de la organización terrorista del Estado Islámico (EI), de la que buscó ser miembro en Siria, aunque fue detenido en el Líbano y enviado de vuelta a Alemania tras unos meses en prisión.

Por esos delitos se le sentenció a una condena de un año y diez meses de cárcel en virtud del Código Penal juvenil, algo que recurrió la Fiscalía, que quería un castigo que no pudiera ser suspendido, a diferencia del impuesto por el Tribunal de Distrito de Tiergarten.

Entretanto, Ballout había quedado en libertad condicional y estaba participando en un programa de desradicalización.

El ataque del Día del Orgullo LBGT recordó a muchos berlineses el brutal atentado del mercado navideño de la Breitscheidplatz, ocurrido el 19 de diciembre de 2016, cuando un camión de alto tonelaje atropelló mortalmente a trece personas y dejó 170 heridos.

Aquel atentado fue perpetrado por el tunecino Anis Amri y reivindicado por el EI. Al igual que Ballout, Amri se dio a la fuga pero, cuatro días más tarde, fue abatido en un control fronterizo en el norte de Italia.

EFE