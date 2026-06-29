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El País Mundo

Conmoción en Alemania: cinco muertos y varios heridos en un tiroteo en un centro juvenil

El homicidio se produjo en un centro de ayuda para jóvenes en Stade, una ciudad de 50.000 habitantes cercana a Hamburgo; según la policía, todas las víctimas eran adultos.

El País
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29/06/2026, 11:35
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Un agente de la policía forense, con una cámara, trabaja cerca del lugar donde cinco personas murieron en un tiroteo en Stade, al norte de Alemania, una ciudad situada a unos 50 kilómetros al oeste de Hamburgo.
Un agente de la policía forense, con una cámara, trabaja cerca del lugar donde cinco personas murieron en un tiroteo en Stade, al norte de Alemania, una ciudad situada a unos 50 kilómetros al oeste de Hamburgo.
Foto: AFP

Cinco personas murieron y otras varias resultaron heridas este lunes en un tiroteo en Stade, una ciudad del norte de Alemania, informó en WhatsApp la policía, que detuvo a dos personas, incluido el presunto autor de los disparos.

El homicidio se produjo en un centro de ayuda para jóvenes en Stade, una ciudad de 50.000 habitantes cercana a Hamburgo.

Según la policía, ya no existe "peligro para la población". "La investigación sobre las circunstancias y el desarrollo exacto de los hechos continúa", precisó.

Las autoridades informaron que todas las víctimas eran adultos.

En un primer momento no había más información disponible sobre lo ocurrido. La policía dijo que estaba llevando a cabo una gran operación en un área fuera del centro de la localidad.

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