Conmoción en Alemania: cinco muertos y varios heridos en un tiroteo en un centro juvenil

Cinco personas murieron y otras varias resultaron heridas este lunes en un tiroteo en Stade, una ciudad del norte de Alemania, informó en WhatsApp la policía, que detuvo a dos personas, incluido el presunto autor de los disparos.

El homicidio se produjo en un centro de ayuda para jóvenes en Stade, una ciudad de 50.000 habitantes cercana a Hamburgo.

Según la policía, ya no existe "peligro para la población". "La investigación sobre las circunstancias y el desarrollo exacto de los hechos continúa", precisó.

Las autoridades informaron que todas las víctimas eran adultos.

🇩🇪 ALERTE - Au moins 5 morts dans une fusillade à Stade, ville du nord de l'Allemagne. Un suspect a été interpellé. Une importante opération policière est en cours (Bild). pic.twitter.com/9KQYp991Kw — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 29, 2026

En un primer momento no había más información disponible sobre lo ocurrido. La policía dijo que estaba llevando a cabo una gran operación en un área fuera del centro de la localidad.

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Con información de AFP