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El País Mundo

Arrestaron a una turista española en Brasil por insultos racistas a empleados del aeropuerto de São Paulo

La pasajera se quejó del retraso en la salida de su vuelo y agredió verbalmente al personal de rampa. La aerolínea Latam repudió el incidente y dio aviso inmediato a la policía.

El País
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24/06/2026, 16:05
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Turista española acusada de racismo es detenida en el aeropuerto de São Paulo.
Turista española acusada de racismo es detenida en el aeropuerto de São Paulo.<br/>
Foto: captura G1.

La Policía Federal brasileña detuvo este miércoles a una turista española acusada de injuria racial tras desembarcar del avión en el aeropuerto internacional de São Paulo.

La mujer, cuyo vuelo provenía de la ciudad de São Luis, fue arrestada después de que otros pasajeros la escucharan proferir ofensas racistas contra los trabajadores responsables de la retirada de las maletas, de acuerdo con un comunicado de la institución.

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La turista se quejó del retraso en la salida de la aeronave ante la falta de escaleras y lo achacó a que había "solo monos allí fuera", en referencia a los empleados del aeropuerto, según el portal G1.

La aerolínea Latam, que alertó a las fuerzas de seguridad de la situación, afirmó en un comunicado enviado a los medios de comunicación que condena cualquier manifestación racista y que no existía "ninguna justificación" para insultar a los trabajadores.

Por su parte, y según difundió G1, la Policía Federal brasileña informó que la mujer continúa bajo custodia y aún no ha tenido una audiencia judicial.

El antecedente de la argentina Agostina Páez

Desde 2023, el crimen de injuria racial en Brasil es imprescriptible, además de acarrear multa y una pena de prisión de entre dos y cinco años.

Múltiples turistas han sido detenidos por este crimen en los últimos años, entre ellos la abogada e influencer argentina Agostina Páez, quien pasó más de dos meses retenida en el país tras llamar "mono" a un camarero.

Agostina Páez
Abogada e influencer argentina Agostina Páez fue imputada por racismo en Río de Janeiro.
Foto captura de video.

Páez, cuyo caso se volvió emblemático, solo pudo regresar a Argentina después de pagar una fianza de 97.000 reales (unos 18.653 dólares), el valor de la indemnización que tendrá que pagar en caso de ser condenada.

Con información de EFE

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