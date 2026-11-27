Con la muerte de Jorge Born desaparece una de las últimas figuras que encarnaban el capitalismo industrial argentino del siglo XX. Heredero del conglomerado que convirtió a Bunge & Born en una potencia regional, su trayectoria resume el ascenso de los grandes grupos nacionales, el impacto de la violencia política de los años 70 y la progresiva globalización de empresas que terminaron alejando sus centros de decisión del país.

Jorge Born fue el heredero de una de las familias empresarias más poderosas de Argentina. Era nieto de Jorge Born, el empresario belga que llegó a Argentina y fundó, junto con su cuñado Ernesto Bunge, el grupo Bunge & Born, en el siglo XIX. Se formó en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego en la escuela de negocios Wharton, en Estados Unidos.

Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980 integró la cúpula de un grupo que llegó a ser considerado el mayor conglomerado industrial del Cono Sur, con más de 80 empresas y marcas emblemáticas para los hogares argentinos, desde el aceite Cocinero hasta las pinturas Alba, pasando por la yerba mate Nobleza Gaucha, la mayonesa Fanacoa o la empresa de envases Centenera.

“Bunge & Born se convirtió en una verdadera multinacional con base en la Argentina, pero que a la vez era potencia en Brasil, en Australia y en los Estados Unidos”, explicó un ejecutivo que trabajó con Jorge Born y participó de los años de gloria del holding. “El grupo nació como una trader de cereales y a partir de ese negocio fue construyendo un holding industrial, basado siempre en la transformación de las commodities. El trigo fue la base de Matarazzo, el girasol del aceite Cocinero y la fibra de algodón de Grafa. Y en la mayoría de los negocios donde participó sus empresas y sus marcas se convirtieron en genéricos para su categoría”, agregó.

Quienes lo conocieron lo describían como una persona reservada -casi no dio entrevistas en su vida- y de pocas palabras. Lejos del estereotipo del empresario mediático, evitaba las apariciones públicas y cultivaba una imagen distante, casi austera, pese a pertenecer a una de las mayores fortunas del país.

Secuestrado por Montoneros

El hecho que definió su vida ocurrió el 19 de septiembre de 1974. Ese día fue secuestrado junto con su hermano Juan por Montoneros en la llamada “Operación Mellizas”. El cautiverio se extendió durante nueve meses y terminó con el pago (en varias cuotas) de US$60 millones, una cifra que todavía figura entre los rescates más altos de la historia. Según reconstruyó María O’Donnell en su libro Born, el empresario incluso participó desde su encierro en las negociaciones con su propia familia para destrabar el pago y lograr primero la liberación de su hermano y luego la suya.

“Después del secuestro, nunca hizo declaraciones sobre el tema. Y cuando nos juntamos para hacer el libro, fue la primera vez en cuarenta años que dio detalles sobre lo que había pasado”, explicó O’Donnell.

El propio Born sostuvo años después que hubo dos etapas en su vida: una anterior y otra posterior al secuestro. También en el grupo empresario. Tras aquel episodio, la familia trasladó gran parte de sus operaciones y su vida a San Pablo.

Jorge Born, cuando fue secuestrado por Montoneros. Foto de Archivo.

Los Born nunca regresaron por completo a Argentina, pero el secuestro modificó la relación de Jorge con el poder. Con el paso de los años dejó de limitarse a la gestión empresaria y comenzó a involucrarse cada vez más en las discusiones económicas y políticas del país.

Relación con Menem y Galimberti

Su figura a nivel público reapareció en los primeros años del gobierno de Carlos Menem. Tras imponerse en las elecciones de mayo de 1989 y en medio de una hiperinflación galopante, el entonces presidente electo terminó inclinándose por el plan económico que le acercó Jorge Born. Un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en la que apareció abrazado con Menem y haciendo el gesto de la V de la victoria, se convirtió en la foto que inmortalizó una alianza impensada hasta ese momento: la del peronismo con el gran capital.

La propuesta del poderoso holding incluyó no solo el diseño del llamado plan BB sino también su implementación, con el desembarco de ejecutivos del grupo en puestos clave del nuevo gobierno menemista y la designación como ministro de Economía de Miguel Angel Roy (el vicepresidente del holding, que murió cinco días después de asumir al frente del Palacio de Hacienda) y su reemplazo por Néstor Rapanelli, que ocupaba la presidencia de Molinos Río de la Plata (la principal empresa del grupo).

Carlos Menem, expresidente de Argentina. Foto: AFP.

La incursión de Rapanelli en Economía fue breve, apenas seis meses. Su programa de estabilización chocó con la persistencia de la crisis inflacionaria, la fragilidad política del gobierno y la pérdida de confianza de los mercados. Su salida representó un duro golpe para Born, que pocos meses después dejó la conducción de Bunge & Born y se convirtió en el primer presidente del grupo en ser reemplazado en vida. Su sucesor fue Octavio Carballo, sobrino de Mario Hirsch, que años antes se había sumado como la tercera pata de Bunge & Born.

Una de las paradojas más llamativas de su biografía fue la relación que terminó construyendo con Rodolfo Galimberti, uno de los dirigentes de Montoneros que había participado en su secuestro. Décadas después compartieron negocios -en Hard Communication, una empresa de marketing telefónico que se vió involucrada en una denuncia que incluso tocó a Susana Giménez- y colaboraron en la recuperación de parte del dinero del rescate.

Vientos de cambio

En 2001 el grupo cambió su nombre por el de Bunge Ltd. El cambio coincidió con la salida a la Bolsa de Nueva York y la mudanza de sus oficinas centrales a Chesterfield, Missouri, Estados Unidos. Sin embargo, Argentina sigue ocupando un papel clave en los negocios del holding. Bunge continúa siendo uno de los principales jugadores en el negocio local del crushing de la soja y en el primer semestre de este año recuperó el primer puesto en el ranking de empresas agroexportadoras de la Argentina, tras completar la absorción de la operación de Viterra, la firma que hasta hace apenas un año era la continuadora de la ex Glencore.

La mudanza de la sede y la salida a Wall Street marcaron el final de Bunge & Born como grupo empresario argentino. Sin embargo, el apellido de sus fundadores no desapareció de la compañía. Su hijo mayor, Jorge Born IV, forma parte del consejo directivo de Bunge, mientras que su nieto, Jorge Born V, ocupa un papel ejecutivo en la empresa.

Pocos empresarios atravesaron tantos capítulos decisivos de la historia argentina contemporánea. Heredó uno de los mayores grupos económicos del país, sobrevivió al secuestro más famoso de los años 70, intervino en un experimento económico que marcó el inicio del menemismo y fue testigo de la transformación de Bunge & Born en una multinacional sin centro argentino.

Por Alfredo Sainz, La Nación/GDA