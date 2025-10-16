Justicia argentina dictó prisión preventiva para Pablo Laurta por el asesinato del remisero

Redacción El País

La Justicia argentina dispuso este jueves que el uruguayo Pablo Laurta sea enviado a prisión preventiva por un plazo de 120 días por el asesinato de Martín Palacio, el remisero que lo transportó de Entre Ríos a Córdoba y cuyo cuerpo fue hallado desmembrado.

La audiencia en la que se resolvió esta medida contra Laurta culminó minutos antes de las 11:00 h en Concordia, Entre Ríos y luego el uruguayo fue trasladado a Córdoba para continuar el proceso por los femicidios de su expareja y su exsuegra. Según informaron medios argentinos, Laurta aprovechó otra vez la presencia de los medios para expresarse sobre su caso a la salida de los tribunales, a los que lanzó la frase "solo fui a rescatar a mi hijo" y sugirió a los periodistas investigar una presunta red de trata. Antes de esto, el uruguayo había emitido dos declaraciones: "Todo fue por justicia" y "Hay que venerarlo; es un mártir".

Luna Giardina, de 26 años, y su madre Mariel Zamudio, de 54, fueron asesinadas por Laurta el sábado en el barrio Villa Serrana en la provincia de Córdoba. Tras cometer el crimen, Laurta huyó con su hijo, Pedro, de 6 años. Finalmente, fue arrestado en un hotel de Gualeguaychú cuando se preparaba para cruzar a Uruguay.

Luna Giardina y Mariel Zamudio fueron asesinadas en Córdoba Foto: Facebook/Luna Giardina

La muerte de Martín Palacio

Para la Justicia de Entre Ríos, Pablo Laurta mató al remisero Martín Palacio para quedarse con su Toyota Corolla y evitar que, al denunciarlo por el robo, pudiera frustrar el plan que había pergeñado para asesinar a su expareja Luna Giardina, a su exsuegra Mariel Zamudio y secuestrar a su hijo, de seis años.

Los fiscales de Concordia acusaron a Laurta por el homicidio criminis causae de Palacio, ocurrido entre las 19.54 del 7 de octubre y las 3 del 8 de octubre.

Según la imputación de los representantes del Ministerio Público, Laurta sería responsable del homicidio según el inciso 7 del artículo 80 del Código Penal que establece la prisión perpetua para quienes maten “para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito”.

Buscan determinar si el cuerpo que hallaron es de a Martín Sebastián Palacio, el chofer que trasladó a Pablo Laurta. Foto: Facebook / Ciudad Satélite Noticias.

Si bien la autopsia determinó que el desmembramiento del cuerpo hallado en la zona de Estación Yeruá fue post mortem [cuando el remisero ya estaba muerto], una serie de elementos incorporados en el expediente abonaron la presunción de que existió una muerte violenta y que la víctima sería el remisero Palacio. Para saber cuál fue la mecánica de la muerte falta encontrar las otras partes del cuerpo que fueron descuartizado, aunque los investigadores presumen que Palacio habría sido asesinado de un balazo o de un fuerte golpe en la cabeza.

Las pruebas que fundaron la imputación contra Laurta fueron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación terminal de ómnibus de Concordia del 7 de octubre a las 19.54, cuando se registró el momento en que el acusado abordaba el Toyota Corolla blanco de Palacio y las imágenes de la estación de servicio de San Salvador, en Entre Ríos, a las 3 del 8 de octubre.

En esa última grabación quedó registrado el momento en que Laurta, sin Palacio, carga combustible al Toyota Corolla blanco. Mientras que un testigo y otra cámara de seguridad, en Córdoba, registró cuando Laurta incendió el vehículo que le robó a Palacio, el 9 de octubre.

El celular del remisero se activó por última vez el 7 de octubre a la noche en una antena que realiza el servicio de telefonía móvil en la zona de Concordia y Estación Yeruá. A partir del momento en que la familia de Palacio perdió contacto con el remisero, radicó una denuncia por averiguación de paradero y consignó que el chofer había sido contratado por un pasajero con las características de Laurta.

Con el hallazgo de los restos que, según los investigadores corresponderían en un 99 por ciento a Palacio, el caso pasó a ser investigado como un homicidio agravado.

Con información de La Nación/GDA