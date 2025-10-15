Hermana de Luna Giardina dijo que la víctima "vivía con miedo" y que Pablo Laurta la tenía "presa" en Uruguay

Redacción El País

Laura Giardina, hermana de Luna que fue asesinada junto a su madre por Pablo Laurta en Córdoba, habló sobre el miedo que vivía la víctima cuando vivía en Uruguay.

En diálogo con Cadena 3 de Córdoba, Giardina apuntó contra la ineficacia de un sistema de protección que, a pesar de las medidas cautelares, no pudo detener la "locura" de Pablo Laurta.

"Luna y Mariel vivieron atemorizadas. Vivieron aterrorizadas, con miedo, criaron a mi sobrino en esa burbuja de miedo, siempre pensando que el tipo podía aparecer por cualquier lado", relató Laura.

Laura señaló que la situación se remonta a cuando Luna y Laurta eran pareja y convivieron en Uruguay. "Cuando ellos vivían en Uruguay la tenía presa, básicamente. Ya lo viene padeciendo hace mucho tiempo", sentenció.

Un punto clave es qué sucederá con su sobrino, que este martes cumplió seis años. Laura reside en Chile y viajó a Argentino para poder verlo. "Tenerlo, apapacharlo y saber que está bien. Eso era lo que queríamos. Por ese lado quedamos tranquilos", aseguró.

"Es mi sobrino. Nunca voy a negarlo ni a querer evitar contacto o criar lo que toque", señaló. Sin embargo, la decisión final de quién cuidará del pequeño está en manos de las instituciones a cargo. Pese a ello, la hermana de la víctima planteó dudas sobre su confianza al sistema judicial, luego del doble femicidio. "Yo la verdad que... no sé. No confío en nadie. Pero no queda otra que tener que aceptar lo que digan", afirmó.

Traslado de Pablo Laurta. Foto: captura de video.

El crimen

Luna Giardina, de 26 años, y su madre Mariel Zamudio, de 54, fueron asesinadas el sábado en el barrio Villa Serrana en la provincia de Córdoba. El asesino es Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, quien tras cometer el crimen huyó con su hijo, Pedro, de 5 años. Finalmente, fue arrestado en un hotel de Gualeguaychú cuando se preparaba para cruzar a su país.

El sospechoso contrató a Martín Sebastián Palacio -chofer de la empresa Uber-, quien viajó desde Buenos Aires para buscarlo por Entre Ríos y llevarlo a Córdoba. Por el momento, se desconoce su paradero aunque encontraron un cuerpo en Puerto Yeruá, municipio entrerriano, y la Fiscalía presume que podría tratarse en un 99% del remisero.

Antes de hallar el cadáver, los investigadores localizaron la billetera de Palacio en la habitación del hotel donde se hospedaba Laurta.

La investigación de la causa está a cargo fiscal Gerardo Reyes. Laurta, acusado por doble femicidio y el secuestro de su hijo.

En Uruguay, la Jefatura de Policía de Salto halló el pasado lunes el auto que utilizó Laurta antes de viajar a Argentina para cometer los tres crímenes.