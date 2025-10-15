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El País Mundo Argentina

La frase de Pablo Laurta, el femicida de Córdoba, que sembró nuevas dudas: “Hay que venerarlo; es un mártir”

La frase carece de un contexto claro e investigan si se trató de una estrategia del asesino para fingir no estar en sus cabales y ser declarado inimputable, o si lo expresó en forma consciente.

15/10/2025, 13:48
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Pablo Laurta
Pablo Laurta secuestró a su hijo de 6 años tras cometer el doble femicidio en Córdoba.
Foto: La Nación/GDA

Pablo Laurta, acusado de homicidio criminis causa por ser el autor de tres crímenes que conmocionan a Córdoba, fue trasladado a Concordia para ser indagado en el marco del último asesinato, el del remisero que lo trasladó desde Entre Ríos a Córdoba. En las últimas horas la policía encontró un cuerpo que sería del chofer en cuestión.

En ese marco, Laurta rompió el silencio y señaló que lo que hizo lo hizo “todo por justicia”. Sin embargo, al llegar a Concordia, volvió a hablar y declaró ante la prensa: “Hay que venerarlo; es un mártir”. La frase carece de un contexto claro e investigan si se trató de una estrategia del asesino para fingir no estar en sus cabales y en consecuencia ser declarado inimputable, o si lo expresó en forma consciente.

Sus dichos contrastan con lo expresado por el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien -después de destacar el trabajo en conjunto entre las policías de Córdoba y Entre Ríos, afirmó el martes sobre Laurta: “Estamos ante una verdadera mente criminal metódica. No se manejó por mero impulso. Tuvo plena conciencia.

"Tenemos un déficit en el control de las fronteras", dijo Carlos Negro tras el caso Laurta en Argentina

Traslado de Pablo Laurta
Traslado de Pablo Laurta.
Foto: captura de video.

Qué pasó

Luna Giardina, de 26 años, y su madre Mariel Zamudio, de 54, fueron asesinadas el sábado en el barrio Villa Serrana en la provincia de Córdoba. El asesino es Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, quien tras cometer el crimen huyó con su hijo, Pedro, de 5 años. Finalmente, fue arrestado en un hotel de Gualeguaychú cuando se preparaba para cruzar a su país.

El sospechoso contrató a Martín Sebastián Palacio -chofer de la empresa Uber-, quien viajó desde Buenos Aires para buscarlo por Entre Ríos y llevarlo a Córdoba. Por el momento, se desconoce su paradero aunque encontraron un cuerpo en Puerto Yeruá, municipio entrerriano, y la Fiscalía presume que podría tratarse en un 99% del remisero.

Luna Giardina y Mariel Zamudio fueron asesinadas en Córdoba
Luna Giardina y Mariel Zamudio fueron asesinadas en Córdoba
Foto: Facebook/Luna Giardina

Antes de hallar el cadáver, los investigadores localizaron la billetera de Palacio en la habitación del hotel donde se hospedaba Laurta.

La investigación de la causa está a cargo fiscal Gerardo Reyes. Laurta, acusado por doble femicidio y el secuestro de su hijo.

En Uruguay, la Jefatura de Policía de Salto halló el pasado lunes el auto que utilizó Laurta antes de viajar a Argentina para cometer los tres crímenes.
La Nación/GDA

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