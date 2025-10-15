La frase de Pablo Laurta, el femicida de Córdoba, que sembró nuevas dudas: “Hay que venerarlo; es un mártir”

Pablo Laurta, acusado de homicidio criminis causa por ser el autor de tres crímenes que conmocionan a Córdoba, fue trasladado a Concordia para ser indagado en el marco del último asesinato, el del remisero que lo trasladó desde Entre Ríos a Córdoba. En las últimas horas la policía encontró un cuerpo que sería del chofer en cuestión.

En ese marco, Laurta rompió el silencio y señaló que lo que hizo lo hizo “todo por justicia”. Sin embargo, al llegar a Concordia, volvió a hablar y declaró ante la prensa: “Hay que venerarlo; es un mártir”. La frase carece de un contexto claro e investigan si se trató de una estrategia del asesino para fingir no estar en sus cabales y en consecuencia ser declarado inimputable, o si lo expresó en forma consciente.

Sus dichos contrastan con lo expresado por el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien -después de destacar el trabajo en conjunto entre las policías de Córdoba y Entre Ríos, afirmó el martes sobre Laurta: “Estamos ante una verdadera mente criminal metódica. No se manejó por mero impulso. Tuvo plena conciencia.

Traslado de Pablo Laurta. Foto: captura de video.

Qué pasó

Luna Giardina, de 26 años, y su madre Mariel Zamudio, de 54, fueron asesinadas el sábado en el barrio Villa Serrana en la provincia de Córdoba. El asesino es Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, quien tras cometer el crimen huyó con su hijo, Pedro, de 5 años. Finalmente, fue arrestado en un hotel de Gualeguaychú cuando se preparaba para cruzar a su país.

El sospechoso contrató a Martín Sebastián Palacio -chofer de la empresa Uber-, quien viajó desde Buenos Aires para buscarlo por Entre Ríos y llevarlo a Córdoba. Por el momento, se desconoce su paradero aunque encontraron un cuerpo en Puerto Yeruá, municipio entrerriano, y la Fiscalía presume que podría tratarse en un 99% del remisero.

Luna Giardina y Mariel Zamudio fueron asesinadas en Córdoba Foto: Facebook/Luna Giardina

Antes de hallar el cadáver, los investigadores localizaron la billetera de Palacio en la habitación del hotel donde se hospedaba Laurta.

La investigación de la causa está a cargo fiscal Gerardo Reyes. Laurta, acusado por doble femicidio y el secuestro de su hijo.

En Uruguay, la Jefatura de Policía de Salto halló el pasado lunes el auto que utilizó Laurta antes de viajar a Argentina para cometer los tres crímenes.

La Nación/GDA