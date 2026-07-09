Horror en Buenos Aires: salió a la calle a defender a un vecino en un asalto y lo mataron de un tiro

Un hombre de 43 años fue asesinado de un disparo en Buenos Aires (Argentina) durante un violento episodio en el que intentó defender a un vecino al que estaban asaltando.

Tres delincuentes en moto que llegaron a una calle del barrio San Alberto e intentaron robarle el Volkswagen Gol a un hombre. Un vecino de la cuadra salió de su casa al escuchar los gritos e intentó defender al conductor del vehículo. El vecino arrojó un martillo contra los ladrones, que le dispararon una ráfaga de balazos. Todo quedó registrado en la cámara de seguridad de su vivienda.

Uno de los proyectiles que dispararon los asaltantes hirió en la pierna a la víctima, que falleció en el Hospital Paroissien.

Cómo ocurrió el crimen en La Matanza

El violento episodio ocurrió el lunes a las 20:40 horas, cuando tres delincuentes que circulaban a bordo de una moto llegaron a Abdala al 3400 e interceptaron al conductor de un Volkswagen Gol blanco que llegaba al lugar.

Dos de los asaltantes descendieron de la moto y apuntaron con armas al conductor del vehículo, que pedía que no lo mataran. Al mismo tiempo, uno de los ladrones disparó al aire para amedrentar a los vecinos.

Uno de los habitantes de la cuadra, de 43 años, al escuchar los tiros, salió a la vereda para defender al dueño del Volkswagen Gol blanco e intentó poner en fuga a los delincuentes.

Los asaltantes nunca dejaron de disparar. Ante los balazos, el vecino volvió sobre sus pasos, cerró la puerta de reja y tomó un martillo, que arrojó al delincuente que huyó en el auto luego de quemar los neumáticos al acelerar. Los otros asaltantes huyeron en dirección contraria.

El vecino, herido en la pierna, fue trasladado al hospital Paroissien, de La Matanza, donde falleció debido a que el balazo le habría afectado la arteria femoral.

Con respecto al vehículo, fuentes policiales indicaron que fue abandonado en la esquina de Espinosa y Parral, a solo 600 metros de la escena del crimen.

Con información de La Nación/GDA