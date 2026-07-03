Gobierno argentino construirá un reactor nuclear: ¿Dónde estará ubicado y a qué distancia quedará de Uruguay?

El Gobierno argentino anunció la construcción de un reactor nuclear en el país a través de capitales privados con una inversión de US$ 1.200 millones. Por el monto, prevén que sería admisible en el marco del Súper RIGI. El plazo previsto para la construcción es de aproximadamente cinco años.

Tal como anticipó La Nación el último domingo, el Poder Ejecutivo confirmó que la empresa que presentó la iniciativa es la estadounidense Meitner Energy. El reactor se construiría en el sitio Atucha de Nucleoeléctrica, esto es, en la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate. El lugar donde se construirá el reactor está a 240 kilómetros de Fray Bentos (Río Negro) en Uruguay. Según supo El País, desde la Intendencia de Río Negro no había información sobre este tema, salvo los trascendidos de prensa.

El anuncio fue realizado en un encuentro en el Ministerio de Economía con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, y el CEO de Meitner Energy, Teófilo Lacroze (exejecutivo de Shell), junto con referentes del sector nuclear.

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Junto al secretario de Asuntos Nucleares, @federamosnapoli, mantuvimos una muy buena reunión con Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam y Pablo Franzetti, Director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en Argentina, quienes han presentado una… pic.twitter.com/i1suX5rkuC — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 2, 2026

Grupo Ansari

Detrás de esta apuesta surge el Grupo Ansari, conducido por Hamid Ansari, un magnate emprendedor de origen iraní, pero largamente asentado en Estados Unidos, que busca apostar por el sector nuclear en la Argentina.

Ansari, como describió La Nación, es un buscador serial de oportunidades tecnológicas. Una de sus iniciativas le permitió a Elon Musk conseguir algunos de los primeros millones de dólares con los que el empresario creó SpaceX, la compañía que está cambiando los viajes al espacio.

El proyecto contempla la construcción del ACR-300, un reactor SMR de Generación III+ y tecnología PWR, con una potencia aproximada de 300 MWe, informaron fuentes oficiales y agregaron que “se trata de un diseño de ingenieros argentinos”. La construcción dará origen al primer proyecto First of a Kind (FOAK) de este diseño a nivel mundial. “Esto es importante porque no se trata de un prototipo, sino de una primera versión comercial”, estimaron.

Argentina tiene tres centrales nucleares. Atucha I (362 megavatios eléctricos de potencia), Atucha II (745 MWe) y Embalse (656 MWe).

Con información de Francisco Jueguen, La Nación/GDA