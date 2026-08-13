Femicidio en Buenos Aires: un hombre mató a su esposa a puñaladas en Villa Devoto y se intentó quitar la vida

Un hombre de 40 años fue detenido este jueves por la mañana acusado de matar a puñaladas a su esposa en el barrio Villa Devoto (Buenos Aires, Argentina).

El crimen ocurrió en Pedro Morán y Alta Gracia. A las 6:50 de este jueves, ingresó un llamado al 9.1.1. en el que un joven de 21 años afirmó que su padre había matado a su madre —también de 40 años— y que luego se retiró del domicilio.

Durante esa comunicación contó que estaba durmiendo cuando su hermana de ocho años lo despertó y le informó lo sucedido. Un móvil del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató la muerte de la víctima al llegar al lugar.

Según confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti, la mujer tenía heridas de arma blanca en el cuello y en el abdomen, y murió en el acto por una “hemorragia importante”.

Femicidio en Villa Devoto Foto: LN+

En tanto, a 200 metros la Policía de la Ciudad detuvo al sospechoso, que tenía una herida cortante en su cuello. Fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield; se encuentra en grave estado. “Tenía heridas de arma blanca autoinfligidas en el cuello, fémur y abdomen”, agregó Crescenti en diálogo con TN.

“Yo solo escuché un grito que decía ‘hijo de puta’ y me metí al local. No escuché nada más. No conozco a esa familia. La Policía llegó rápido”, indicó la empleada de una panadería cercana a la casa a LN+.

Hasta el momento no fueron reveladas las identidades. En el lugar se montó un importante operativo policial y se restringió la circulación mientras se realizan las pericias de rigor.

En el caso intervienen el Juzgado N°62, a cargo de Darío Bonanno y la Secretaría N°79 a cargo de Carolina Petracca.

La Nación/GDA