“Es falso lo que se viralizó”: la explicación de abogada de la mujer que protagonizó escándalo sexual en avión

La pasajera que habría protagonizado con un hombre un supuesto episodio de sexo en el sector de la clase ejecutiva de un vuelo de Copa Airlines que unía Panamá con esta ciudad salió a defenderse a través de su abogada, Victoria Scoccia, quien aseguró que la mujer “no tuvo nada que ver con el hecho”. Además, advirtió que la difusión de su nombre, apellido y foto provocó que fuera blanco en redes sociales de “comentarios de humillación y hostigamiento”, por lo que se encuentra con tratamiento psiquiátrico.

El sábado pasado, una pareja fue demorada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) luego de que la tripulación del vuelo de Copa informara, a partir de alertas de pasajeros, que un hombre de 55 años y una mujer de 60 habían intentado mantener relaciones sexuales en sus asientos durante el trayecto proveniente de Panamá, que aterrizó en la madrugada en el aeropuerto de Rosario.

Ambos pasajeros enfrentan una causa por “exhibiciones obscenas” en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario. El caso aún no fue definido: podría ser investigado por la Unidad de Delitos Sexuales o por Flagrancia, según informaron fuentes judiciales a La Nación. Se trata de un delito que no prevé pena de prisión, por lo que no reviste urgencia y sus tiempos de tramitación son más extensos, ya que se priorizan causas de mayor gravedad, según explicaron fuentes oficiales.

En diálogo con Cadena 3 de Rosario, la letrada afirmó que “todo lo que se está diciendo es absolutamente falso”. Según el testimonio de su defendida, “no ocurrió de la manera que se está viralizando” en los medios de comunicación. Sin embargo, no explicó cómo habría sido la secuencia.

Scoccia advirtió que su clienta “se vio involucrada en una situación totalmente falsa”. “Ella no tiene nada que ver”, agregó. Sostuvo, además, que la vida de la pasajera “cambió drásticamente”: “Su celular está colapsado de mensajes agresivos. En las redes hay comentarios con humillación y hostigamiento. Es grave. Está con tratamiento psiquiátrico”.

“Su vida está destruida por la exposición y no fue siquiera imputada. Está medicada. Podría haber responsabilidad de la aerolínea o de la PSA. Mostraron el rostro y datos personales; hay publicaciones sobre su hija y su familia. Se pueden ocasionar daños irreparables”, afirmó la abogada.

Pareja que fue detenida semidesnuda en vuelo con destino a Rosario, Argentina. Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

“Estamos considerando una demanda, acciones en el ámbito civil, independientemente de lo penal”, señaló Scoccia. “La foto a cara descubierta tanto de la mujer como del hombre se viralizó de tal modo que hoy circula incluso en medios de Estados Unidos. Todo lo que se reproduce es falso y de una irresponsabilidad que está tomando dimensiones graves”, añadió.

Detalles

El lunes pasado, la conductora del programa De boca en boca (Radio2 AM 1230), de Rosario, Analía Bocassi, relató que viajaba en ese vuelo cuando ocurrió el episodio. “Salimos 40 minutos tarde de Panamá. En vez de llegar a las 12.20, llegamos cerca de la una de la madrugada”, precisó.

Una vez que el avión aterrizó en el aeropuerto de Fisherton, los pasajeros aplaudían para celebrar el final del trayecto. “Vimos que las azafatas salieron rápido y empezaron a decir: ‘se quedan sentados’. Tenemos un caso de seguridad nacional, todos sentados”, contó.

“Vi chalecos de la PSA. Pensé que podía haber droga o alguien peligroso que estaba siendo buscado”, agregó.

Testigo relató el momento en que encontraron a pareja manteniendo relaciones en avión. Foto: captura de pantalla.

“Pasaba el tiempo, eran las dos de la madrugada y seguíamos arriba del avión”, continuó. Sin información oficial, comenzaron a circular versiones, entre ellas que dos personas se habían peleado en clase ejecutiva y que aguardaban la intervención de un juez.

“Cuando bajamos, la gente que venía en Ejecutiva estaba espantada”, señaló Bocassi.

Según su reconstrucción, la situación fue advertida inicialmente por una menor de edad que viajaba en ese sector con su abuela. “La mujer dijo que no tenía nada que ver y lo responsabilizó al hombre. A los dos los bajaron y los trasladaron a una comisaría. La familia de él lo estaba esperando”, concluyó.

La Nación/GDA