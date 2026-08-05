Crimen en Argentina: una joven de 29 años se declaró culpable de matar a puñaladas a su novio en Chaco

Una joven de 29 años que permanece detenida en la provincia argentina de Chaco, acusada de haber matado a puñaladas a su novio durante una discusión ocurrida el domingo por la madrugada en una vivienda de la ciudad de Resistencia, se declaró culpable durante las últimas horas. Mientras se aguardan los resultados finales de la autopsia, la Justicia intenta reconstruir la secuencia del ataque y determinar las circunstancias que rodearon el crimen.

La sospechosa fue identificada como Victoria Luz Cantero, mientras que la víctima era Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años. El hombre fue trasladado a un centro asistencial con una herida de arma blanca en el tórax, fue operado, pero finalmente murió a causa de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y busca establecer cómo se desencadenó la discusión, qué ocurrió dentro de la propiedad y cuál fue la intervención de las personas que estuvieron en el lugar después del hecho.

Giro en la causa: pedido de apartamiento de la Fiscalía y el celular del caso

En diálogo con la prensa, Juan Arreguín, el abogado que representa a la familia de Álvarez Guardia, dio los motivos para el apartamiento de la Fiscalía: “La verdad que ha tenido expresiones poco felices, ha ventilado cosas que no están en expediente, ha planteado hipótesis como por ejemplo manifestaciones de la imputada que ayer no declaró”.

Al ser consultado por la entrega tardía del celular de la joven por parte de la familia, sostuvo: “Ese teléfono, algunas joyas, dinero, en especial ese celular donde están las billeteras virtuales donde hay información sensible, se lo llevó Victoria, lo manipuló la familia de Victoria, con lo cual nosotros vamos a pedir todas las pericias”.

“Si se manipuló el celular, si están las huellas de esta mujer, va a tener que venir a rendir cuentas”, agregó.

Cómo avanza la causa contra la joven detenida

El violento episodio ocurrió en una casa situada sobre la ciudad de Resistencia. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, en medio de una discusión Cantero habría atacado a Álvarez Guardia con un arma blanca y le habría provocado una lesión grave en el lado derecho del tórax.

La acusada fue detenida durante la mañana del domingo en las inmediaciones del domicilio donde ocurrió el crimen. Al día siguiente fue trasladada para declarar en la causa. Sin embargo, según indicaron fuentes judiciales a Diario Chaco, para entonces el expediente todavía no había ingresado formalmente.

La fiscalía dispuso las primeras medidas investigativas y quedó a la espera de los resultados definitivos de la autopsia realizada al cuerpo del joven. Ese informe será incorporado al expediente y permitirá precisar las características de la lesión que le provocó la muerte.

La pesquisa también deberá reconstruir los movimientos posteriores al ataque. Uno de los puntos que se busca esclarecer es cómo fue trasladada la víctima hasta el hospital y qué ocurrió en la vivienda durante ese lapso.

Victoria tiene 25 años y está acusada del crimen de su novio, en la provincia del Chaco Foto: La Nación/GDA

El reclamo de la familia de la víctima

Mientras avanzan las pericias, Noelia Guardia, hermana de Álvarez Guardia, reclamó que se profundice la investigación y apuntó contra la joven detenida y su entorno familiar. Durante el velorio aseguró que su hermano había presentado dos denuncias previas por violencia contra su pareja: una en 2024 y otra en 2025.

La mujer también solicitó que sea secuestrado y sometido a peritajes el vehículo utilizado para trasladar al joven hasta el hospital. Según su relato, Cantero habría permanecido sola en el domicilio mientras Álvarez Guardia era llevado al centro de salud y, posteriormente, algunos familiares habrían llegado al lugar y se la habrían llevado.

Guardia cuestionó, además, que los allegados de la acusada no hubieran avisado a la Policía, según su versión de los hechos.

La hermana de la víctima explicó que Álvarez Guardia y Cantero se conocían desde hacía aproximadamente dos años y mantenían una relación de pareja, aunque no convivían. “Esa chica es muy mala, muy tóxica. Su familia también es cómplice”, sostuvo.

La hermana del hombre asesinado en Chaco apuntó contra la novia detenida: “Sabías muy bien dónde apuñarlo”. Foto: La Nación/GDA.

Las denuncias previas y una llave bajo investigación

La familia del joven afirmó que él había intentado terminar la relación en distintas oportunidades, pero que la acusada volvía a buscarlo y se presentaba inesperadamente en los lugares donde se encontraba.

Según Guardia, en uno de esos episodios la joven habría entrado durante la madrugada en la vivienda de la madre de la víctima mientras Álvarez Guardia dormía. La mujer señaló que entonces se habría secuestrado una llave encontrada en la mochila de Cantero, elemento que, de acuerdo con su versión, permitiría acreditar cómo había ingresado al domicilio.

La Nación/GDA