Ciclón extratropical provocó un tornado en zona rural de Buenos Aires: destrozó una casa y dejó cuatro heridos

Un tornado afectó este miércoles por la tarde a Las Flores, una zona rural de la provincia de Buenos Aires. El fenómeno, producto del fuerte ciclón extratropical que afectó también fuertemente al departamento de Rivera, generó destrozos, dejó sin luz al pueblo y provocó cuatro heridos.

Según informó el medio local Las Flores, la violencia del viento derrumbó por completo una casa en la zona rural y sus habitantes tuvieron que ser rescatados por los Bomberos Voluntarios de la localidad, junto con los servicios de emergencia médica. En la vivienda vivían tres adultos y un menor de edad, que fueron derivados a un centro de salud con varias fracturas. A pesar de esto, la familia se encuentra fuera de peligro.

Videos difundidos en redes sociales por la cuenta Tornados y Tormentas Argentina muestran al fenómeno meteorológico visto desde la ruta. "En un principio fue un tornado wedge, multivórtice. Dejó daños severos y por lo menos hay cuatro heridos", señaló.

Algunos videos más del tornado de hoy en Las Flores, Buenos Aires. En un principio fue un tornado “wedge” multivórtice (primer video). Dejó daños severos y por lo menos hay 4 heridos. Mañana seguramente aparezcan más fotos de los daños. https://t.co/jkraFYBLzN pic.twitter.com/ozAinmc4tb — Tornados y Tormentas Argentina - Archivo (@Leonard00072356) May 7, 2026

Tornado hace instantes en Las Flores, Buenos Aires, Argentina. pic.twitter.com/w8Z4ipNGUh — Tornados y Tormentas Argentina - Archivo (@Leonard00072356) May 6, 2026

Voladuras de techos, caída de árboles y miles de hogares sin luz por el paso del temporal en Rivera

Rigen desde el miércoles por la noche una serie de alertas meteorológicas por un frente frío que avanza provocando lluvias y tormentas por todo el territorio nacional. Uno de los departamentos más afectados ha sido Rivera, donde en la mañana de este jueves se registraron voladuras de techos, caída de árboles y postes y miles de cortes de electricidad.

Vecinos de la localidad compartieron fotos y videos que muestran cómo las ráfagas de viento de hasta 80 km/h causaron destrozos en la ciudad.

Rivera #Uruguay video muestra el momento en que cables de alta tensión explotan por Los Fuertes vientos Y al minuto un techo de una casa vuela por los aires y es destruido intenso temporales se registran en varias zonas del Uruguay pic.twitter.com/UyDDELClQz — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) May 7, 2026

Desde la Dirección General de Tránsito y Transporte también se informó de la suspensión del transporte público en la ciudad durante la mañana, "debido a los fuertes vientos y a la caída de columnas, árboles y cables en la vía pública".

Sobre las 10:30 el servicio volvió a la normalidad. "Se exhorta igualmente a circular con precaución, ya que continúan tareas de limpieza y control en algunos puntos de la ciudad", apuntaron desde el organismo.

Con información de la Nación/GDA