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El País Mundo Argentina

Ciclón extratropical provocó un tornado en zona rural de Buenos Aires: destrozó una casa y dejó cuatro heridos

Tres adultos y un niño tuvieron que ser trasladados tras sufrir varias fracturas, pero se encuentran fuera de peligro. El pueblo se quedó sin luz por varias horas.

El País
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07/05/2026, 12:30
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Tornado en Las Flores, Buenos Aires.
Tornado en Las Flores, Buenos Aires.
Foto: @Leonard00072356 en X.

Un tornado afectó este miércoles por la tarde a Las Flores, una zona rural de la provincia de Buenos Aires. El fenómeno, producto del fuerte ciclón extratropical que afectó también fuertemente al departamento de Rivera, generó destrozos, dejó sin luz al pueblo y provocó cuatro heridos.

Según informó el medio local Las Flores, la violencia del viento derrumbó por completo una casa en la zona rural y sus habitantes tuvieron que ser rescatados por los Bomberos Voluntarios de la localidad, junto con los servicios de emergencia médica. En la vivienda vivían tres adultos y un menor de edad, que fueron derivados a un centro de salud con varias fracturas. A pesar de esto, la familia se encuentra fuera de peligro.

Videos difundidos en redes sociales por la cuenta Tornados y Tormentas Argentina muestran al fenómeno meteorológico visto desde la ruta. "En un principio fue un tornado wedge, multivórtice. Dejó daños severos y por lo menos hay cuatro heridos", señaló.

Así avanza el frente frío que provoca lluvias y tormentas: Inumet emite alertas naranja y amarilla

Voladuras de techos, caída de árboles y miles de hogares sin luz por el paso del temporal en Rivera

Rigen desde el miércoles por la noche una serie de alertas meteorológicas por un frente frío que avanza provocando lluvias y tormentas por todo el territorio nacional. Uno de los departamentos más afectados ha sido Rivera, donde en la mañana de este jueves se registraron voladuras de techos, caída de árboles y postes y miles de cortes de electricidad.

Vecinos de la localidad compartieron fotos y videos que muestran cómo las ráfagas de viento de hasta 80 km/h causaron destrozos en la ciudad.

Desde la Dirección General de Tránsito y Transporte también se informó de la suspensión del transporte público en la ciudad durante la mañana, "debido a los fuertes vientos y a la caída de columnas, árboles y cables en la vía pública".

Sobre las 10:30 el servicio volvió a la normalidad. "Se exhorta igualmente a circular con precaución, ya que continúan tareas de limpieza y control en algunos puntos de la ciudad", apuntaron desde el organismo.

Con información de la Nación/GDA

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