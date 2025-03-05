Brutal femicidio en hotel alojamiento de Argentina: joven de 20 años fue asesinada de un disparo en la boca

Redacción El País

Giovana Guadalupe Sosa, una joven argentina de 20 años, fue brutalmente asesinada este martes en un hotel alojamiento de la localidad de El Talar (Tigre) al que había ido con su novio, quien fue detenido más tarde, bajo sospecha de haber cometido femicidio.

La joven pidió un taxi sobre la 1 de la madrugada y se dirigió a buscar a su novio, Nicolás Tiziano Fiz. Tras recorrer varios hoteles de la zona, se detuvieron en uno sobre las 2:40, según reportó TN.

Giovana Guadalupe Sosa Foto: Instagram

Los empleados del hotel detallaron a la Policía que se escuchaban ruidos, golpes y una discusión. Sobre las 5:30 oyeron una detonación y al ingresar a la habitación encontraron a Giovana sobre la cama, desnuda y con un disparo en la boca. Las cámaras registraron al joven corriendo por el estacionamiento del predio y escapando hacia su casa.

La Policía se dirigió al hotel para hacer la pericia en la habitación y retirar el cuerpo de la joven, al tiempo que se estableció un operativo para detener a su novio. Más tarde, Nicolás Tiziano Fiz fue detenido en su casa. Le incautaron una pistola 9 milímitros que coincidía con la bala que mató a su novia.

Denuncia en redes por maltrato

Los familiares de Giovana Guadalupe Sosa advirtió que la joven había denunciado a través de sus redes sociales a su novio por maltrato. "Ella avisó en sus historias como era él. ¿Tuvieron que esperar a que la mate para salir a hacer las cosas de la manera correcta?", escribió su prima, Juana Sosa, en su cuenta de Instagram.

Tiziano Fiz, el novio de Giovana Sosa Foto: Isntagram/Tizi_Fiz

La joven compartió unas historias que había publicado su prima días antes del femicidio, apuntando contra el matrato al que la sometía su novio. "Maltrato psicológico, verbal y físico. Todos los días amenazándome con la familia. Desde que nos separamos me manda videos cogiendo con pibas. Estás re mal chabón. Me cansaste", había escrito. "Tranqui que con la merca se regala cualquiera", agregó.

A pesar de las denuncias en redes sociales, la joven no realizó denuncias formales, según confirmó la justicia.