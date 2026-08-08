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El País Mundo Argentina

Avanza la ley de propiedad privada de Milei en Argentina: el Senado le da aprobación inicial

La iniciativa, que busca eliminar restricciones que limitan el derecho de propiedad, fue aprobada luego de más de casi trece horas de debate. Ahora, pasará a Camára de Diputados.

El País
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08/08/2026, 03:25
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Un manifestante muestra un cartel que dice "La tierra no se vende" frente a una barricada durante una protesta en la Avenida de Mayo.
Un manifestante muestra un cartel que dice "La tierra no se vende" durante una protesta en la Avenida de Mayo, Buenos Aires.
Foto: AFP

El Senado de Argentina aprobó en la madrugada de este viernes y trasladó a la Cámara de Diputados para su discusión el proyecto sobre propiedad privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Tras más de casi trece horas de debate, el Senado dio su visto bueno a la iniciativa por 37 votos a favor y 33 en contra.

El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada busca eliminar restricciones que limitan el derecho de propiedad y fortalecer la seguridad jurídica para atraer inversiones.

El capítulo más polémico del proyecto, que reducía las restricciones a la compra de tierras por parte de personas y empresas privadas extranjeras, fue eliminado por la bancada oficialista en la víspera del debate.

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La policía antidisturbios dispara un cañón de agua para dispersar a los manifestantes que protestan frente al Congreso Nacional en Buenos Aires.
Policía antidisturbios dispara cañón de agua para dispersar a manifestantes frente al Congreso, en Buenos Aires.
Foto: AFP

También cayó el capítulo referido al uso de las tierras quemadas por los incendios en zonas rurales. Uno de los capítulos de la iniciativa, que sí ha sido aprobado, introduce cambios en el régimen de desalojo de propiedades en casos de usurpación u ocupación ilegal, que pasarían a tramitarse por juicio sumario, un procedimiento más veloz que el actual.

Otro de los capítulos busca limitar la capacidad del Estado de expropiar bienes.

Además, establece que la indemnización debe asegurar que el expropiado reciba una reparación plena -incluyendo el lucro cesante- por el valor de su bien, tomándose como referencia la valuación anterior al anuncio de la expropiación. EFE

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