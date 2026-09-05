Argentina restituirá a heredera de galerista judío un cuadro robado por los nazis hallado en Mar del Plata

La justicia argentina ordenó ayer viernes la restitución a la única heredera de un galerista judío neerlandés de un cuadro robado por los nazis y hallado el año pasado en una vivienda de Mar del Plata, al sur de Buenos Aires. Retrato de una dama estaba en manos de Patricia Kadgien, hija de Friedrich Kadgien fallecido en Argentina en 1978 y señalado como el “mago de las finanzas” de las SS, la fuerza paramilitar del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El juez federal Santiago Inchausti informó que “se va a ordenar la restitución del cuadro a la heredera”, siguiendo un acuerdo alcanzado entre las partes un año después de que el óleo del italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743) fuera identificado en una foto de un aviso inmobiliario tras décadas de búsqueda.

Patricia Kadgien y su esposo, Juan Carlos Cortegoso, habían sido imputados por encubrimiento y puestos bajo arresto domiciliario luego de que el diario neerlandés AD identificara la obra en una foto en la que el cuadro aparecía colgado sobre un sofá verde.

Pertenecía al galerista Jacques Goudstikker, cuya colección fue saqueada por la ocupación nazi en Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial.

El acuerdo

El acuerdo establece que la pareja acepta la devolución del cuadro a la nuera y única heredera de Goudstikker, Marei von Saher, y no lo reclamará judicialmente.

“Los investigados se comprometieron fundamentalmente a la renuncia a todo derecho por sobre el cuadro que se va a restituir a la familia del galerista”, explicó el fiscal federal Carlos Martínez.

Registro de “Retrato de una dama”, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi y el cuadro colgado en el living de la casa de una hija de Friedrich Kadgien Foto: La Nación/GDA

La obra “está en buen estado de conservación y los peritajes dieron certeza de autenticidad”, agregó el funcionario. Otras piezas de arte secuestradas en el domicilio “no tienen valor histórico, la mayoría eran réplicas y en los casos en que eran auténticas no procedían del expolio y eran posteriores al período de la guerra por lo tanto se acordó la devolución a la familia”, dijo Martínez.

El acuerdo judicial también estableció un pago de unos 3.200 dólares que será destinado a donación para hospitales locales.

La pintura se encuentra a resguardo de la Corte Suprema argentina y allí deberán los apoderados de Von Shaer iniciar los trámites para que vuelva a la familia propietaria antes del despojo, de acuerdo a la investigación.

En un principio la defensa legal de los Kadgien había intentado argumentar que el delito había prescrito. Sin embargo, los delitos enmarcados en el contexto de un genocidio no prescriben de acuerdo a la legislación argentina y al derecho internacional.

Kadgien y Cortegoso avalaron con firma primero y de palabra después los términos del acuerdo alcanzado. “Comprendí bien, estoy de acuerdo, estoy informada”, respondió ella al juez Inchausti cuando le consultó sobre conformidad. Su esposo hizo lo propio a su turno. Les significó despedirse para siempre de cualquier reclamo sobre la obra.

Concientización

El cuadro puede tener un destino transitorio en Argentina para su exposición a manera de concientización. Los letrados que representaron a Von Saher aseguran que es el único caso en el mundo en el que se logra que un particular entregue una obra de arte expoliada durante la persecución a judíos de primera mitad del siglo pasado.

“La voluntad de Marei es que exponga en Argentina para generar conciencia de lo que fue el genocidio que llevó adelante el nazismo”, confirmaron a La Nación los abogados Herberto Robinson, Guillermo Brady y Juan Ignacio Pascual. Si bien en principio se abrió la chance de sumarlo al Museo del Holocausto de Buenos Aires, trascendió el interés del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación en tomar una alternativa para que se muestre antes de su regreso a Países Bajos.

La argentina Patricia Kadgien (derecha), y su esposo, Juan Carlos Cortegoso. Foto: AFP

Otra con un valor de 250.000 euros

El cuadro Retrato de una dama tiene una valuación de mercado estimada en 250.000 euros. Su autoría fue discutida y finalmente certificada por peritos de la Academia Nacional de Bellas Artes. Se encuentra en muy buen estado de conservación y se estima que, una vez cargadas en el sistema del Poder Judicial de la Nación las actas de la audiencia de esta mañana, los abogados de Von Saher estarían habilitados para retirar la obra.