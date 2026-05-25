Alertas amarillas y naranjas por inéditas altas temperaturas en varios países, mayoritariamente europeos

Varios países europeos, entre ellos Reino Unido, Alemania y Bégica, y otras naciones del mundo están viviendo olas de inéditas altas temperaturas y sus autoridades han alertado a sus población para que tomen medidas de prevención a nivel de la salud, como resguardarse del sol a determinadas horas y mantenerse bien hidratada, entre otras. No falta quienes aprovechan para ir a las playas subestimando los riesgos de este fenómeno para las personas más vulnerables.

La Agencia británica de Seguridad Sanitaria (UKHSA, en inglés) emitió una alerta amarilla sanitaria para las regiones inglesas de East Midlands, West Midlands, el este y el sureste de Inglaterra, así como para Londres, que se mantendrá vigente hasta el próximo miércoles.

El organismo advirtió que esta ola de calor, que se encamina a batir el récord de temperaturas británicas en el mes de mayo, también podría traducirse en fallecimientos derivados de las altas temperaturas, especialmente entre las personas mayores de 65 años.

El Reino Unido alcanzó ayer domingo los 30,5 grados en el sureste de Inglaterra en el marco de una ola de calor inusual para este mes, mientras las autoridades meteorológicas prevén que las temperaturas sigan subiendo y que ya hoy lunes se registre un nuevo récord mensual.

La Oficina Meteorológica británica (Met) confirmó que varias zonas de Inglaterra se encuentran oficialmente bajo condiciones de ola de calor, entre ellas varios puntos de Londres y de los condados de Oxfordshire, Essex y Kent, donde ayer se registró el valor máximo. Para declarar oficialmente una ola de calor en el Reino Unido, las temperaturas deben superar umbrales que oscilan entre los 25 y los 28 grados según la zona durante al menos tres días consecutivos.

Las previsiones apuntan a que hoy, lunes, día festivo por Pentecostés, podrían alcanzarse temperaturas en torno a los 33 o 34 grados, lo que haría probable superar el récord para el mes de mayo, actualmente fijado en 32,8 grados, registrado en 1944.

Las autoridades sanitarias mantendrán avisos ámbar por impacto en la salud en varias regiones del centro, este y sur de Inglaterra, mientras que, por su parte, sectores como el turismo y la hostelería se están viendo beneficiados económicamente por el repunte de las temperaturas.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Alemán (DWD, por sus siglas alemanas) en el suroeste de Alemania se alcanzaron los 33 grados centígrados el fin de semana y para hoy, lunes, se esperan temperaturas propias del “pleno verano” a falta de 29 días para la llegada del estío. “Bajo la influencia de un anticiclón, llega aire subtropical procedente del suroeste. Esto dará lugar a un periodo de tiempo muy cálido, e incluso caluroso en algunas zonas”, prevé la nota del DWD.

Para el lunes se prevén temperaturas de hasta 34 grados tras una subida en los termómetros propia “del pleno verano” en el sur y en el suroeste, mientras que en el norte las máximas oscilarán entre 20 y 25 grados.

En cuanto a Bruselas, tras semanas de frío y lluvia, el calor llegó a Bélgica a finales de la semana, y culminará a principios de la próxima cuando se espera que se registren temperaturas 10 grados por encima de la media estacional.

“Para la estación de referencia en Uccle (Bruselas), las temperaturas normales alrededor del 20 de mayo suelen rondar los 19 grados. Por lo tanto, a principios de la próxima semana estaremos casi 10 grados por encima de esa cifra”, explicó a medios locales el climatólogo del Real Instituto Meteorológico belga, Pascal Mormal.

Según las previsiones meteorológicas, una masa de aire subtropical provoca un aumento de las temperaturas en Bélgica, habiendo llegado a máximas locales de hasta 30 °C.

“Este aire proviene de la Península Ibérica, bajo la influencia de un anticiclón que está secando la atmósfera. Esto explica el aumento significativo de las temperaturas en los próximos días”, dijo, coincidiendosobre las causas con expertos de otros países.

El alza de temperaturas afecta de igual manera a países vecinos de Bélgica, es decir, Alemania, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos.

También en Austria, Hungría, Eslovaquia, Croacia, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Albania y Kosovo.

La demanda de electricidad en India alcanzó un nuevo récord el pasado jueves por la ola de calor que allí comenzó más temprano.

Prolongación de la ola de calor Marruecos en alerta de nivel naranja La Dirección Nacional de Meteorología de Marruecos emitió ayer domingo una alerta de nivel naranja en la mayoría de las regiones del país ante las previsiones de la prolongación de la ola de calor con máximas de hasta 45 grados. En un comunicado, el organismo meteorológico subrayó que el aumento de temperaturas continuará hasta el próximo miércoles. Las temperaturas alcanzarán hasta 45 grados en varias zonas del norte, centro o sur del país como Larache, Uezán, Fez, Kenitra, Beni Melal, Essauira, Marrakech, Tarfaya, Tan-Tan, así como en Esmara y El Aaiún, en el Sáhara Occidental. También se registrarán máximas de hasta 42 grados en Rabat y Salé, y temperaturas de entre 38 y 41 grados en Casablanca, Mohamedia y Sidi Ifni. La dirección meteorológica marroquí recomendó beber abundante agua, evitar la exposición directa al sol durante las horas de más calor, prestar especial atención a niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas, y evitar actividades físicas intensas bajo el sol al mediodía. El aumento de temperaturas comenzó el pasado miércoles en varias zonas del país, donde los termómetros registraron máximas de hasta 42 grados. EFE

Con información de EFE y AFP