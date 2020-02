Alberto Fernández busca apoyos para renegociar la deuda argentina

El presidente Alberto Fernández inició ayer viernes en Roma una gira europea con la mira puesta en un objetivo: lograr apoyos para la renegociación de la abultada deuda argentina.

Fernández fue recibido en el Vaticano por el papa Francisco, en una audiencia privada en la que además de la deuda hablaron de la pobreza en Argentina.



“Santo Padre, ¡qué gusto verlo!”, le dijo apenas ingresar a la biblioteca privada del pontífice en el segundo piso del palacio apostólico. “¡Bienvenido!”, respondió el pontífice quien bromeó luego con el mandatario al invitarlo a entrar: “Primero el monaguillo”.

Con ese gesto simpático el pontífice argentino marcó el tono del encuentro, de 44 minutos, mucho más de los que concedió a Mauricio Macri.



“El papa ya nos está ayudando mucho y lo valoro. Porque es un argentino preocupado por su patria y por su gente. La deuda trajo pobreza a la sociedad”, recalcó Fernández luego en una rueda de prensa. “El papa va a hacer lo que pueda hacer para ayudarnos”, agregó.



Fernández recibió un país en recesión desde mediados de 2018, con uno de los índices de inflación más altos del mundo (53,8% en 2019) y pobreza de cerca del 40%. El nuevo gobierno argentino además está empeñado en una serie de negociaciones con los acreedores por la deuda externa, que representa el 91,6% del PIB.

El gobierno ha dicho que debe reestructurar una deuda soberana de 100.000 millones de dólares con sus acreedores, incluido al Fondo Monetario Internacional.



El miércoles, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, tienen prevista una reunión sobre la deuda al margen de una conferencia en el Vaticano.



Fernández explicó que no quiso invitar oficialmente al papa a visitar su país, al que no regresa desde que en marzo de 2013 fue elegido pontífice.



La visita de Francisco a su tierra natal es un verdadero enigma, que suscita todo tipo de conjeturas y divisiones. “La mayor presión sería enviarle una invitación”, explicó el presidente.

“Él sabe que tiene su casa y cuando quiera venir le recibiremos como uno de los mayores líderes morales” y “con alegría y el cariño que todos le tenemos”, agregó.



Fernández, que llegó el jueves a Roma, primera etapa de una gira europea que incluye Alemania, España y Francia, también se reunió ayer viernes con el primer ministro italiano Giuseppe Conte y con el presidente Sergio Mattarella.



Se trata de las primeras de una serie de reuniones para pedir el respaldo a la negociación de la deuda.



La apretada jornada del presidente concluyó con una conmovedora reunión en la Casa Argentina con defensores de los derechos humanos a la que asistió Vera Vigevani de Jarach, madre de una desaparecida durante la última dictadura militar y víctima de las leyes fascistas en Italia contra los judíos por lo que huyó a Argentina.

Aborto, tema “ausente” en la visita al Vaticano

Alberto Fernández dijo que no abordaron con el papa la legalización del aborto, que el mandatario defiende abiertamente. “No, no hablamos de aborto”, dijo. Sin embargo, en el comunicado que el Vaticano publicó tras la reunión se informó que “se examinó la situación del país, con especial referencia a algunos problemas como la crisis económico-financiera, la lucha contra la pobreza, la corrupción y el narcotráfico, la promoción social” y también “la protección de la vida desde su concepción”. En ámbito eclesiástico, hablar de “protección de la vida desde su concepción” significa hablar de aborto. Tras la difusión del comunicado, el Gobierno aclaró que fue el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, quien marcó la posición de la Iglesia. “Parolin me manifestó su preocupación por el tema y me recordó que la posición de la iglesia siempre es la defensa de la vida desde la concepción”, dijo Fernández a La Nación.