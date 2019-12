El “ABC” demócrata para acusar a Trump

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El equipo legal de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos presentó ayer lunes lo que consideran el “ABC” del juicio político contra el presidente Donald Trump: “Abuso de poder”, “Traición a los intereses nacionales” y “Corrupción de las elecciones”.

Esto, según los juristas demócratas, es suficiente para que se redacten los conocidos como “artículos” del juicio político, es decir, la acusación parlamentaria formal contra el gobernante para su posible destitución.



“Trump usó el poder de su cargo para presionar e inducir al recientemente elegido presidente de Ucrania para interferir en las elecciones de 202 para su beneficio personal y político”, defendió el abogado de los demócratas, Daniel Goldman.

Los demócratas consideran que Trump trató de abusar de su poder al condicionar una reunión en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y el desembolso de ayuda militar a Ucrania a que ese país abriese una investigación sobre el exvicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter.



Según los demócratas hubo quid pro quo, es decir, que la presión de Trump a Zelenski y la congelación de ayuda militar a Ucrania no fue una mera casualidad, sino un plan premeditado con la finalidad de conseguir una investigación que perjudicase a Biden, uno de los posibles rivales demócratas de Trump en las elecciones de noviembre de 2020.

Por su parte, los republicanos liderados por el abogado Stephen Castor argumentaron que las pruebas encontradas no son suficientes para llevar a cabo un juicio político y que Zelenski ha declarado que no se sintió presionado por Trump, entre otras cuestiones.



Castro aseguró que no existen “pruebas claras” de que Trump actuó con “intenciones maliciosas” al solicitar a Zelenski que investigase a Biden. Además, aseveró que Trump tenía una “razón legítima” para preocuparse por el papel de Hunter Biden en la junta directiva de la empresa de gas ucraniana Burisma.