Podrían votar esta semana el juicio político a Donald Trump

Los demócratas en la Cámara de Representantes están redactando los cargos para un juicio político contra el presidente Donald Trump, y el Comité Judicial podría votarlos esta semana, dijo ayer domingo el presidente de este panel.

Jerrold Nadler, el demócrata que encabeza el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dijo que la comisión podría votar sobre los artículos del proceso de destitución contra el presidente Trump esta semana.



“Es posible”, dijo Nadler en el programa televisivo State of the Union de la cadena de noticias CNN.



Hay “mucho que considerar” al determinar qué cargos presentar contra el presidente republicano, dijo Nadler, y agregó que los hallazgos de obstrucción a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 muestran un patrón.



La investigación de juicio político, que amenaza la presidencia de Trump, se centra en su solicitud para que Ucrania investigara al exvicepresidente Joe Biden, uno de los principales precandidatos demócratas que quiere enfrentar al actual mandatario en las elecciones de noviembre de 2020.



“Hay posibles borradores que varias personas están escribiendo”, dijo Nadler.



“Pero el hecho es que no vamos a tomar ninguna decisión sobre cuán amplios deberían ser los artículos, en cuanto a lo que contienen y cuál es la redacción, hasta después de la audiencia de mañana (por hoy lunes)”.



Según Nadler, si el caso de juicio político contra el presidente Trump se sometiera a un jurado, “habría un veredicto de culpabilidad en tres minutos”.



Nadler aseguró a CNN que la evidencia de que Trump puso sus intereses personales por encima de los de su país son “sólidos como una roca”.



Los demócratas deben resolver la cuestión de si redactar un tercer artículo sobre la obstrucción de la justicia basado en el informe del ex fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.