A plena luz del día y con mameluco naranja: ladrones se llevaron más de US$ 800.000 de un banco de Chile

Un grupo de al menos nueve personas asaltaron este lunes una sucursal del banco BCI en La Calera, Chile, a plena luz del día. El atraco tuvo lugar poco antes de las 14:00 horas en el centro de la ciudad, cuando faltaban pocos minutos para el cierre de la sucursal, según informó el medio local La Tercera.

Se cree que los ladrones tenían información sobre el funcionamiento interno de la sucursal, y sabían que la bóveda del banco se encontraba abierta a esa hora, un elemento clave para ejecutar el robo. De acuerdo a los videos difundidos en redes sociales, los asaltantes actuaron usando mamelucos de color anaranjado y pasamontañas, con el fin de cubrir sus rostros y ocultar sus identidades.

El registro muestra cómo los asaltantes salen del lugar con cajas de madera e ingresan a una camioneta gris.

A plena luz del día, una banda atacó un banco en Chile pic.twitter.com/jWiCQ5O1iX — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 14, 2026

Alex Oporto, prefecto de la Prefectura Marga Marga, explicó en declaraciones consignadas por los medios locales, que se trató de una "operación concretada y debidamente planificada". Como ejemplo de esto, planteó que los delincuentes atravesaron un camión en la calle a una cuadra del banco, para cortarle el paso a los dispositivos policiales. Además, colocaron un vehículo frente a la comisaría de La Calera, con el objetivo de complicarle la salida inmediata a los policías.

Más adelante, fueron encontrados vehículos incendiados que, presuntamente, habrían sido utilizados por los ladrones para fugarse del lugar del robo. En total, se estima que los ladrones lograron llevarse $ 800 millones de pesos chilenos (aproximadamente unos US$ 864.000).