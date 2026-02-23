Plantean que Argentina autorice dragar canal de acceso a 15 metros del puerto de Montevideo

El delegado en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) y expresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, propuso que Argentina otorgara el aval para que Uruguay pueda dragar el canal de acceso al puerto de Montevideo a 15 metros.

El martes 3, en una reunión de la delegación uruguaya que integra la Comisión Administradora del Río de la Plata, Curbelo planteó, en nombre del Partido Nacional, que Uruguay inicie el proceso ante Argentina para lograr los 15 metros de profundidad del canal de acceso al puerto de Montevideo.

Consultado por El País, Curbelo señaló que es relevante que se certifique la autorización de Argentina para llevar a cabo esa obra.

El gobierno presidido por Yamandú Orsi ya informó que los fondos para realizar la profundización del canal a 14 metros estarán en el próximo año o en 2028. Luego de que se efectúe el dragado del canal de acceso a 14 metros, Uruguay ya contará con el visto bueno de Argentina para continuar con los trabajos de profundización de dicho cauce a 15 metros, explicó Curbelo. Agregó que puerto de Montevideo se tiene que transformar en un puerto de aguas profundas del Río de la Plata.

“Una mayor profundidad se traduce en una mayor conectividad”, explicó el delegado blanco en la Comisión Administradora del Río de la Plata.

La actual profundidad del canal de acceso y del Antepuerto no permite el arribo de portacontenedores modernos con carga completa.

No obstante ello, al puerto de Montevideo ya arribaron barcos portacontenedores Post-Panamax (más anchos que el antiguo límite del canal de Panamá) y Neo-Panamax (adaptados a la ampliación de dicho canal).

Un barco Neo-Panamax tiene 366 metros de eslora (largo). Algunos de estos barcos pueden ingresar al puerto capitalino sin estar totalmente cargados. Uno de los Neo-Panamax que arribó a la Terminal Cuenca del Plata (TCP) fue el portacontenedores “One Strength”.

En su viaje inaugural, ese buque atracó en dicha terminal el 21 de noviembre de 2025. Otro Neo-Panamax, el “One Synergy”, arribó el lunes 9 a la Terminal Cuenca del Plata para movilizar contenedores.

Mejora: "Competitividad y ser eficientes"

Curbelo señaló que los actuales 13 metros de profundidad en el canal de acceso al puerto impacta en la operativa de contenedores sino también de graneles. Y recordó que los barcos se cargan en puertos argentinos y brasileños (Buenos Aires y Paranaguá) y completan sus bodegas en el puerto de Montevideo.

Explicó que el puerto capitalino se posicionará de mejor manera para recibir cargas si se logra los 15 metros en el canal de acceso. “Cuando hablamos de competitividad y ser eficientes, hay que recordar que el puerto de Montevideo es el primer eslabón de la cadena. No tiene sentido hacer obras para que el tren llegue al puerto si no hay profundidad en el Antepuerto y en el canal de acceso”, advirtió Curbelo.

Juan Curbelo. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Señaló que en 2023 Uruguay se posicionó para recibir millones de toneladas de mineral de hierro proveniente de minas brasileñas de Corumbá a través del otorgamiento de una concesión de Punta del Arenal (Soriano). Y agregó que esta zona es clave para la logística regional de la Hidrovía, ofreciendo una alternativa a los puntos de alijo en Argentina y potenciando el transbordo de cargas desde Brasil.

Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025), se alcanzó en 2023 una profundización del canal de acceso a 13 metros. Al año siguiente, Lacalle Pou obtuvo el aval del presidente argentino, Javier Milei, para que se dragara el canal a 14 metros. “Lamentablemente la obra no se hizo todavía. Tenemos la esperanza de que se realice a la brevedad, sostuvo Curbelo.

-¿Qué significa para Uruguay alcanzar los 15 metros del canal de acceso?

-Acerca al puerto de Montevideo a la profundidad de Río Grande (Brasil). El puerto de Buenos Aires tiene 10,50 metros de profundidad. El puerto de Montevideo tiene que trabajar en forma complementaria con el de Buenos Aires. Ellos tienen la carga y nosotros mayor profundidad. Tenemos que pasar del concepto de lucha entre puertos (Montevideo versus Buenos Aires) a la complementariedad. La lucha ahora es entre puertos regionales. Los puertos del Río de la Plata compiten con puertos brasileños y chilenos. Esa es la realidad actual.