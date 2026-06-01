Obreros de dragado de ANP cobran sobresueldos de hasta $ 250.000

Los trabajadores del Sector Dragado de la Administración Nacional de Puertos (ANP) cobran partidas por encima del salario real que representan $ 100.000, mientras que el personal de jerarquía reciben sobresueldos que ascienden en promedio a aproximadamente $ 250.000. Así lo señaló el organismo portuario en un comunicado emitido el miércoles 27.

Como a una de las tres dragas le falta el cocinero, los trabajadores no zarpan e igualmente cobran los sobresueldos.

En forma paralela, un segundo comunicado del Directorio de la ANP que acusaba a la administración anterior de tener responsabilidad sobre el estado de las dragas y su funcionamiento, generó un cruce con el director por la oposición, Jorge Gandini (Partido Nacional).

El exsenador blanco se molestó por la decisión de la mayoría frenteamplista en el Directorio de la ANP de publicar un informe a los funcionarios sin consultarlo donde se culpaba a la administración liderada por el presidente Luis Lacalle Pou (2020-2025), de firmar un convenio con los trabajadores de Dragado cuando estaba por finalizar la gestión.

Gandini informó a las autoridades de la ANP que haría declaraciones públicas señalando que la responsabilidad de lo que ocurría en el Sector Dragado era de políticas implementadas por la actual gestión frenteamplista.

El director nacionalista cuestionó el comunicado realizado por el oficialismo de la ANP por considerar que tenía “intenciones políticas” de culpar al anterior gobierno por el mal funcionamiento del Sector Dragado cuando el problema se arrastra desde hace varios períodos.

“Se trata de una expresión tendenciosa, sesgada y política que, en los hechos, parece tener como único objetivo cargar la responsabilidad exclusivamente en la administración anterior”, insistió Gandini.

Señaló que propuso denunciar el convenio firmado con Dragado en la administración pasada dado que no compartía su enfoque ni los resultados de su aplicación, que redundó en “abusos y excesos” que hoy perjudican a la ANP.

“Pero también es justo decir que ese convenio no hizo más que recoger una práctica aplicada por administraciones anteriores durante años a base de resoluciones y renovaciones de las mismas”, añadió Gandini en alusión a gestiones pasadas del Frente Amplio.

Y señaló que los problemas de la Administración Nacional de Puertos son “bastante más complejos” y la “resistencia a los cambios” encontró y sigue encontrando adeptos entre quienes se benefician por el status quo vigente y quienes por razones ideológicas sostienen y defienden un modelo de puerto y de gestión “agotado” y “absolutamente superado”.

Gandini también cuestionó la ausencia de la mayoría del Directorio de la ANP en el “Encuentro de Protagonistas 2026”, organizado por Todologística el miércoles 27. La ANP era uno de los auspiciantes del evento.

La apertura de la conferencia fue realizada por la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry. En ese momento, no se encontraba ningún director del oficialismo ni integrantes de la gerencia del área comercial de la ANP. Solo estaban presente una subgerenta y una funcionaria de ese sector.

Gandini señaló en el comunicado que la ausencia de las principales jerarquías oficialistas de la ANP “es un vaciamiento” al respaldo a la ministra Etcheverry por parte del organismo. Agregó que “es una omisión que yo debo rechazar”, porque es una falta que “no tiene explicación”.

Después del discurso de la ministra Etcheverry, el presidente de la ANP, Pablo Genta, llegó al evento donde participó como orador y luego se retiró.

Amarre de proa Río Uruguay. MTOP otorgó a LHG Mining dos zonas de transbordos de mineral El Ministerio de Transporte otorgó al consorcio brasileño LHG Mining un permiso de ocupación de dos fracciones de álveo del dominio de Río Uruguay para realizar tareas de transbordo de mineral de hierro hacia el exterior. La resolución, firmada por la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, fue publicada en el Diario Oficial el martes 26. El plazo del permiso será de seis meses con posibilidad de prórrogas. El consorcio brasileño exporta unas 10 millones de toneladas de mineral de hierro al año, con planes de alcanzar hasta 25 millones de toneladas a futuro. El producto es extraído en las minas de Corumbá, Brasil, y trasladado en barcazas a aguas uruguayas por la Hidrovía Paraná-Paraguay. Argentina. Definiciones claves por la concesión a 30 años de parte de Hidrovía La Hidrovía Paraná-Paraguay atraviesa alta tensión por definiciones claves en estos días. El proceso para la privatización y concesión por 30 años de la Vía Navegable Troncal (VTN) en Argentina se encuentra en su etapa más crítica, envuelto en disputas geopolíticas, judiciales y empresariales. En el plano del Mercosur, las aguas se calmaron parcialmente luego de que Argentina y Paraguay alcanzaran un acuerdo sobre las tarifas del peaje criticadas por navieras guaraníes. En paralelo, Uruguay asumió la Presidencia Pro Témpore del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, buscando potenciar la infraestructura de sus puertos para captar flujos de carga que bajan por el río Paraná-Paraguay. Elección. Mónica Ageitos reelegida como presidenta del Centro de Navegación El Centro de Navegación (Cennave) celebró el jueves 28 su elección de autoridades donde la abogada Mónica Ageitos fue reelecta por unanimidad como presidenta para el período 2026-2028. Con este resultado, Ageitos -quien asumió el cargo en diciembre de 2020- inició su cuarto mandato consecutivo al frente de la institución que este año cumple 110 años de vida. La nueva Comisión Directiva se completa con Fernando Correa (vicepresidente), Martín González (secretario), Nicolás Constantinidi (tesorero), Roberto González (vocal), y los suplentes Oscar Gómez, Joaquín Deambrosi y Alejandro González. El Centro de Navegación nuclea a empresas logísticas, operadores y depósitos portuarios.

Problema

El funcionamiento del Sector Dragado es una piedra en el zapato para el Directorio de la ANP.

El 20 de abril pasado, El País informó que la Administración Nacional de Puertos posee tres dragas que se utilizan para extraer lodos del Antepuerto y de otras zonas de la terminal montevideana. De las tres dragas, solo funciona la más antigua, denominada D-7. Esta draga también es la más chica. Entró en operaciones en 1970.

Los trabajadores del Sector Dragado son muy combativos y representan un pilar del gremio portuario, según afirmaron dos fuentes del sector a El País.

El sindicato ya comenzó a movilizarse con marchas en contra de la decisión del Directorio de la ANP de contratar a la empresa china SDC de Brasil-Chec Dredging Co. Ltda. para dragar el puerto de Montevideo a partir de mediados de este mes.

Fuentes portuarias dijeron a El País que la inversión de la ANP en dragado rondará los US$ 15 millones.

En una carta, las autoridades estatales plantearon al consorcio chino que la campaña de dragado será abonada en el próximo año, mientras que el traslado de la draga a Uruguay, cuyo costo rondó los US$ 500.000, será pagado en el correr de 2026.

La necesidad de dragar es obvia. Hay sectores del puerto de Montevideo que tienen menos profundidad que las cartas náuticas, lo cual ello genera riesgos para la navegación y viola un compromiso de la ANP con las terminales especializadas UPM, Terminal Cuenca del Plata y Terminal de Graneles Montevideo.

El sector privado

Es casi un hecho que SDC de Brasil-Chec Dredging Co. Ltda. también drague áreas cercanas a los muelles de las tres terminales especializadas UPM (celulosa), Terminal Cuenca del Plata (contenedores) y Terminal de Graneles Montevideo.

No trascendió si ya existieron negociaciones entre las partes.

Todos los años, UPM, Terminal de Graneles Montevideo y Terminal Cuenca del Plata, en el marco de sus respectivos contratos de concesión, deben dragar a “pie de muro” y la parte de las dársenas que les corresponden.

Esto significa retirar el sedimento que se deposita en una faja de aproximadamente 50 metros desde los muelles, el que limita el calado de los grandes buques que operan en el puerto.

Este año, los concesionarios de las tres terminales que operan en el puerto estiman que deberán dragar un total de aproximadamente 80.000 metros cúbicos de material para alcanzar los niveles requeridos para su mayor capacidad de operación.

Según fuentes de ANP, el costo de esa obra se estima en unos US$ 1.200.000.