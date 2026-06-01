Licitación del canal Martín García: tres empresas internacionales presentaron ofertas para el dragado

La Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) realizó este lunes la apertura de ofertas correspondientes a la licitación pública internacional N.º 1/2026. Esta estipula las condiciones de contratación para las obras de dragado, mantenimiento, ensanche y eventuales mejoras del canal Martín García.

La licitación prevé un plazo contractual de cinco años, con opción de prórroga por otros cinco años adicionales. Al mismo tiempo, asegura la continuidad de las condiciones de navegabilidad y el desarrollo de mejoras estratégicas para la vía navegable.

Se presentaron ofertas de las empresas Boskalis International Uruguay S.A., Jan De Nul NV, y CHEC Dredging Co., Ltd. En todos los casos, se trata de firmas de reconocida trayectoria internacional en el desarrollo de obras de dragado y mantenimiento de vías navegables, señaló Cancillería en un comunicado.

"El acto constituye un paso fundamental para garantizar la navegabilidad y seguridad del Canal Martín García, una infraestructura estratégica para el comercio y la conectividad regional", agregó el texto. La CARP indicó que "las obras previstas permitirán mejorar la eficiencia y competitividad del sistema de navegación del Río de la Plata".

Tras la apertura de ofertas, la CARP inicia la etapa de evaluación técnica, jurídica, económica y ambiental de las propuestas presentadas, conforme a lo establecido en los pliegos y procedimientos vigentes.