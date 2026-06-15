Licitación de millonario dragado del canal Martín García ingresa en etapa definitoria: las empresas postuladas

La licitación del dragado del Canal Martín García, por donde transitan mercaderías de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ingresó en una etapa definitoria y en breve se anunciará la adjudicación del millonario contrato. Así lo señalaron a El País fuentes dos portuarias.

El Canal Martín García es la conexión del Río de la Plata con el Río Uruguay y la salida de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Tres consorcios multinacionales del sector dragado se presentaron a la Licitación N° 1/2026 impulsada por la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), organismo binacional integrado por delegaciones de Uruguay y Argentina.

El llamado apunta a la contratación del dragado de mantenimiento, ensanche y eventuales mejoras de los canales del Río de la Plata entre el kilómetro 39 (Barra del Farallón) y el kilómetro 0 del Río Uruguay.

La foto muestra el momento que se cruzan dos navíos graneleros en pleno canal Martín García.

Se presentaron a la licitación de la CARP los consorcios Boskalis International Uruguay S.A. (Holanda), Jan De Nul NV (Bélgica), y CHEC Dredging Co. Ltda. (China).

Boskalis International Uruguay S.A. realizó la construcción y las tareas de mantenimiento de la profundización del Canal Martín García entre 1999 y 2013 a través de Riovía, una empresa donde tenía el mayor paquete accionario.

En tanto, Jan de Nul fue preadjudicada el 19 de mayo de este año de la licitación argentina para dragar la Vía Navegable Troncal (VTN).

Mientras que CHEC Dredging Co.. Ltda., junto con SDC de Brasil Servicios Marítimos Ltda., dragarán el puerto de Montevideo a partir del próximo mes. Es decir, las tres empresas que pugnan por la licitación impulsada por la CARP son gigantes a nivel mundial en materia de dragado.

El costo total de la obra de mejora del Canal Martín García aún no se hizo público, ya que la licitación se encuentra en la etapa de evaluación de los sobres técnicos (Sobre Nº 1) y los precios de las ofertas económicas (Sobre Nº 2) presentados por los tres consorcios.

Sin embargo, el presupuesto de los trabajos se estructurará en base a los costos operativos vigentes y los antecedentes del canal.

Dado que el pliego actual de la licitación exige tres etapas sucesivas (mantenimiento inicial a 34 pies -10,3 metros-, obras de ensanche y remoción en sectores de fondos duros a 38 pies -11,5 metros-, y mantenimiento), el costo final que dictamine la CARP dependerá de los metros cúbicos de material duro y blando extraídos del fondo del canal, que cotice cada consorcio que se presentó al llamado.

Operadores portuarios estiman que las inversiones en los nuevos trabajos de dragado y mantenimiento del canal Martín García superarán los US$ 100 millones.

El último gran contrato de mantenimiento a 34 pies (10,3 metros) y profundización del canal firmado con la empresa Boskalis International implicó una inversión de US$ 129 millones por un período de cinco años, según informó el portal argentino Global Ports.

El nuevo contrato contempla el ensanche y mantenimiento del Canal Martín García, pero no incluiría su profundización.

Ese punto genera preocupación entre usuarios e inversores de la vía navegable.

La decisión de llamar a licitación fue adoptada en el plenario de la CARP realizado el 21 de enero de este año. El acuerdo entre Uruguay y Argentina fue el requisito previo para avanzar en el llamado a licitación.

Fachada del edificio sede de la Administración Nacional de Puertos, Foto: Estefanía Leal

Idas y venidas

La obra del Canal Martín García comenzó con las Notas Reversales firmadas por Uruguay y Argentina en 1991. Después de un largo tiempo se preparó el pliego, se llamó a licitación y se realizó el acto de apertura de las ofertas el 3 de octubre de 1994 en la sede de la Comisión Administradora del Río de la Plata ubicada en la calle Florida de la ciudad de Buenos Aires.

Se abrieron las propuestas, se estudiaron y se adjudicaron. Pero en marzo de 1995 se produjeron dos impugnaciones. Luego intervino el Tribunal Arbitral Internacional (TAI) y en enero de 1996 los litigantes se pusieron de acuerdo tras una sentencia del Tribunal Arbitral Internacional.

Recién el 5 de julio de 1996, la CARP firmó un contrato con Boskalis International Uruguay S.A-Riovía S.A. por 10 años para realizar la obra, mantenimiento del propio canal y de las 122 boyas y la administración del mismo.

Finalmente los trabajos comenzaron el 20 de enero de 1997. Es decir, tres años más tarde de la apertura de las ofertas y se inauguraron oficialmente el 2 de febrero de 1999. Habían pasado ocho años desde la firma de las Notas Reversales acordadas entre Uruguay y Argentina.

Boskalis International, accionista mayoritario de la empresa Riovía S.A. como se dijo, administró y mantuvo el canal hasta enero del 2013.

Luego de esa fecha, el mantenimiento del canal lo realizó la draga D-7 de la Administración Nacional de Puertos en 2014 y 2015. Es decir, tras la salida de Boskalis International-Riovía S.A. en enero de 2013, el Canal Martín García pasó a ser administrado y mantenido directamente por Uruguay y Argentina.

En 2015, los diarios El País y La Nación (Argentina) informaron que el canal sufría de un gran aterramiento, ya que había perdido sus 32 pies (9,7 metros) de profundidad y el ancho de solera que iba entre los 100 y 120 metros. En algunos lugares, el ancho de solera no llegaba a los 40 metros.

En 2015, el canal comenzó a quedar anticuado ante la llegada de barcos de mayores dimensiones y calado (profundidad). Ese año, el Martín García tenía 32 pies (9,7 metros) de profundidad, pero en la zona de rocas que es a la altura de la barra del Farallón, había unos dos pies (0,60 metros) más de profundidad para dar mayor seguridad a los barcos que navegaran por allí.

Boskalis International Uruguay S.A., asociado con la multinacional belga Dredging International, regresó formalmente a trabajar en el canal el 1 de febrero de 2018, fecha en la que firmó un nuevo contrato de adjudicación con la CARP tras imponerse en la Licitación Pública Internacional Nº 1/2017. Dicho consorcio realizó tareas de profundización y mantenimiento del canal.

Al vencer el plazo contractual, la CARP extendió temporalmente la vigencia operativa del Boskalis International Uruguay S.A. para evitar que el canal perdiera profundidad mientras se formulaban los pliegos de la licitación realizada este año.