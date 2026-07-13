Gremio de TCP exigió dinero y más horas sindicales para ir a negociar

En un hecho inédito en la historia del movimiento sindical uruguayo, el gremio de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) exigió el pago de $ 50.000 mensuales para los 554 trabajadores del consorcio antes de comenzar a negociar un nuevo convenio. También reclamó un aumento de las horas sindicales para contar con más dirigentes para negociar con la terminal, cuyo paquete accionario corresponde a la multinacional belga Katoen Natie (80%) y al Estado uruguayo a través de la Administración Nacional de Puertos (20% restante).

La reivindicación del sindicato de TCP representa un cambio de metodología en las negociaciones con la empresa. Primero exige dinero para después sentarse a negociar sus reivindicaciones como, entre otras, que se asegure 26 jornales para todos los funcionarios de la compañía sin importar si la terminal tiene o no barcos para operar en sus muelles.

En uno de sus comunicados de prensa, la Terminal Cuenca del Plata advirtió que solo negociaría con el sindicato cuando éste levantara sus pretensiones pecuniarias.

Esta no es la primera vez que el gremio de la Terminal Cuenca del Plata realiza una petición llamativa. El 8 de octubre del año pasado, el sindicato paralizó el comercio exterior uruguayo tras utilizar el chat de Inteligencia Artificial para evaluar el impacto de un nuevo sistema operativo (Navis N4) implementado en la Terminal Cuenca del Plata.

El gremio se basó en una respuesta de ChatGPT que indicaba que el software aumentaría la productividad entre un 20% y un 30%, lo cual interpretó como una amenaza para los puestos de trabajo y las jornadas laborales.

Ayer, en un comunicado, TCP informó que el gremio decidió un paro de actividades desde las 7 de la mañana de hoy para realizar una asamblea. Posteriormente concurrirán al Ministerio de Trabajo para negociar en una mesa tripartita.

La decisión del gremio de iniciar paros -algunos de ellos sorpresivos- y su negativa de entregar agua potable a un buque en los últimos días generaron reacciones de varias gremiales empresariales, las que se quejaron de las pérdidas económicas y de conectividad que podría sufrir el país por dichas medidas.

La Unión de Exportadores y las Cámaras Empresariales afirmaron que “el puerto de Montevideo no debe, ni por un conflicto ni bajo ninguna otra circunstancia, detener su actividad. Es urgente que el Poder Ejecutivo adopte medidas para subsanar esta situación y asegurar el normal desarrollo de sus actividades en el futuro”.

En tanto, la Asociación Uruguaya de Agentes de Carga (Audaca) exhortó al Poder Ejecutivo a declarar la esencialidad de la actividad portuaria. Y advirtió que el puerto opera como una infraestructura estratégica crítica y que las detenciones de tareas (como las que provocaron que buques de Maersk o ZIM aplicaran maniobras de “cut & run” para irse sin descargar) dañan de forma irreversible los contratos logísticos. En tanto, la Cámara de Zonas Francas del Uruguay consideró que el Poder Ejecutivo debe actuar con celeridad dentro del marco legal aplicable para garantizar la continuidad operativa del Puerto de Montevideo y de sus terminales estratégicas mediante mecanismos institucionales como protocolos de contingencia, servicios mínimos cuando correspondan e instancias de negociación con plazos ciertos que permitan resolver la situación sin afectar el diálogo entre las partes.

Ninguna de las gremiales empresariales en sus comunicados puso el foco en el cambio de metodología del sindicato portuario y en el riesgo de que dicho planteo -el pago de dinero o el cumplimiento de otras reivindicaciones antes de sentarse a negociar- pueda ser copiada por gremios de otras áreas de actividad, según afirmó una fuente de TCP.

El jueves 9, en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, el senador blanco Sebastián Da Silva, hizo referencia al reclamo gremial del pago de los $ 50.000 para cada trabajador de la Terminal Cuenca del Plata aludiendo que se trata de una forma de “aceitar” la negociación entre las partes.

En otro tramo de la sesión, el senador comunista Óscar Andrade, defendió la posición del gremio portuario.

“Por lo que entendí, el poner arriba de la mesa la discusión de una partida (de $ 50.000 mensuales para todos los funcionarios de TCP) tiene que ver con que el hecho de que desde que se cae el convenio hasta ahora hay un perjuicio a los trabajadores. (...) En algún momento eso se va a negociar con la empresa”, dijo el legislador izquierdista.

Amarre de proa Colonia. Transitaron 45.711 pasajeros por la terminal en las vacaciones de invierno El martes 7, la Administración Nacional de Puertos (ANP) informó que, entre el 27 de junio y el 5 de julio, durante las vacaciones de invierno, transitaron 45.711 viajeros por la Terminal de Pasajeros del puerto de Colonia. Según datos del organismo portuario, se embarcaron en ese plazo 22.650 turistas por la terminal coloniense y se desembarcaron 23.061. Por dicha terminal también pasaron 2.355 vehículos. La terminal de Colonia fue refaccionada en 2024 por la constructora Stiler con la colaboración de la empresa Saceem e impulsada por la Administración Nacional de Puertos. La inversión total del proyecto fue de US$ 27 millones, según informaron fuentes portuarias. Evento. Velero Capitán Miranda participa en el 250° aniversario de Estados Unidos El buque escuela Capitán Miranda participó el sábado 4 en la “Internacional Naval Review 250”, el histórico desfile naval organizado por Estados Unidos en el marco de celebraciones por el 250° aniversario de su independencia. El velero de la Armada Nacional se presentó en el desfile por el río Hudson en Nueva York, junto a más de 40 veleros históricos y buques de guerra de 22 países. Según los organizadores del evento, el desfile representó la mayor concentración de grandes veleros jamás realizada en territorio de Estados Unidos. El recorrido abarcó desde el puente Verrazzano-Narrows hasta el puente George Washington. La travesía del Capitán Miranda forma parte del 36° Viaje de Instrucción. Canal de acceso. La draga “D-9” se reincorpora para mantener profundidad La reincorporación de la draga D-9 “Alfredo Labadie” fortalece la capacidad operativa de la Administración Nacional de Puertos para el mantenimiento del canal de acceso al puerto de Montevideo, informó dicho organismo el miércoles 8. El funcionamiento del canal de acceso es clave para la operativa del puerto de Montevideo. No obstante, la profundidad de algunos de sus tramos hoy no es la ideal para el tránsito de grandes embarcaciones. Hay zonas con aterramiento provocado por lodos. Hoy el canal de acceso cuenta con una profundidad de 13 metros. La oposición reclama que el gobierno drague el canal a 14 metros para mantener la competitividad del puerto ante las mejoras de los puertos brasileños.

Convocatoria

Empresarios portuarios consultados por El País ven con escasa expectativa la reunión tripartita de hoy en el Ministerio de Trabajo, ya que el gobierno anunció que no decretará la esencialidad en el puerto. Agregaron que el Poder Ejecutivo tampoco se pronunció sobre la metodología llevada adelante por el sindicato -pedir dinero antes de sentarse a negociar- cuando la misma viola los principios fundamentales de la negociación colectiva donde ambas partes se sientan en una mesa a negociar sin presiones.

A juicio de los empresarios portuarios el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, debió advertirle al sindicato que no podía permitir sus exigencias y exigirle que reformulara sus reclamos de cara a un nuevo convenio salarial.

Parte estatal

Por su parte, el director por la oposición en el Directorio de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, advirtió que la negociación con el gremio se lleva adelante no con la multinacional Katoen Natie sino con la Terminal Cuenta del Plata donde el Estado uruguayo, a través de la ANP, está presente. Agregó que no hay discrepancias entre el Estado y Katoen Natie en la postura que TCP presenta en una mesa de diálogo.

Gandini calificó el conflicto de “enfrentamiento irracional” e “insólito” en la historia del movimiento sindical y advirtió que el diferendo beneficia a los puertos de la región que compiten con Montevideo.

El director opositor recordó además que en el puerto hay muchas empresas que aseguran a sus trabajadores cinco, nueve y un máximo de 13 jornales. “Lo que ocurre en TCP (el gremio reclama 26 jornales asegurados) puede transformarse en una mecha interminable de conflictividad gremial. Espero que prime la cordura y el espíritu nacional”, sostuvo Gandini.