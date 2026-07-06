ANP quiere eliminar sobresueldos que cobran en el dragado sin trabajar

La Administración Nacional de Puertos (ANP) y el Sindicato Portuario de Ramas Afines (Supra) discute un nuevo convenio salarial donde establecerá que los trabajadores del sector Dragado cobrarán compensaciones por encima de sus salarios solo si salen a dragar.

Un convenio firmado por la anterior administración dispuso que los obreros percibieran partidas por encima de sus sueldos, que oscilan entre $ 100.000 y $ 250.000, sin importar si la draga saliera o no a realizar tareas de dragado, según un comunicado de la ANP emitido a todo el personal el 27 de mayo de 2026.

El convenio entre ambas partes se discute en momentos en que el canal de acceso al puerto de Montevideo y zonas de dicha terminal sufren aterramientos, lo cual pone en riesgo la navegación y viola convenios que Uruguay firmó con las multinacionales UPM, Terminal Cuenca del Plata y Terminal de Graneles de Montevideo. Es decir, las dragas estatales no dragaron por ser obsoletas y por los paros decididos por los trabajadores.

El acuerdo firmado entre la ANP y el gremio portuario cae el 9 de agosto de este año. Hasta el momento las reuniones se hicieron en forma bipartita. A partir del 14 de junio de este mes -ocho días- la discusión del nuevo convenio se hará en forma tripartita -ANP, sindicato portuario y delegados del Ministerio de Trabajo-.

El Directorio de la ANP y el gremio partes esgrimen en las negociaciones propuestas casi antagónicas sobre el Régimen Especial de Dragado conocido como “RED”.

En las tratativas con autoridades de la ANP, el sindicato portuario reprodujo exactamente el convenio vigente acordado con la administración anterior: los trabajadores deben cobrar un plus por encima de su salario sin importar si la draga sale o no a extraer sedimento del fondo del puerto o del canal de acceso al mismo.

En tanto, el planteo de la ANP sostiene que los trabajadores de las dragas estatales cobran ese plus -es prácticamente otro sueldo- solo cuando la draga está operando.

Si la draga sufre un desperfecto u otro motivo que la obligue a quedarse en el puerto, los trabajadores van a cobrar esa compensación durante las primeras 48 horas y luego dejarán de percibirla.

A juicio del director de la oposición, Jorge Gandini, este régimen es más justo y ayuda a estimular el trabajo.

“Nuestra propuesta (la del Directorio de la ANP) tiene como columna vertebral esa idea. Todos los trabajadores que están adjudicados al dragado mismo en cualquiera de las tres dragas si trabajan dragando van a cobrar ese plus”, dijo Gandini a El País.

Si por alguna razón la dragada no está trabajando porque faltó un ayudante de cocina como ocurrió una vez y la draga no salió o la embarcación tiene un desperfecto, el plus cae 48 horas después de que la draga quede inoperativa. “Hoy la compensación es una parte fija del ingreso de los trabajadores del Sector Dragado sin importar si dragan o no”, insistió el jerarca.

El Sector Dragado de la ANP tiene 190 funcionarios. Una de las tres dragas de la ANP estuvo parada cuatro años. Sus trabajadores fueron distribuidos en otras dragas cuando había trabajo y cuando no igualmente percibían las compensaciones. Es decir, cobran partidas sin hacer nada.

Amarre de proa Pesca. Niegan en el Parlamento que hay tripulaciones de extranjeros ilegales El jueves 2, integrantes de la Cámara Pesquera del Uruguay (Cipu) rechazaron en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de Diputados “las mentiras” sobre la existencia de tripulantes extranjeros que se encuentren ilegalmente en el país, o que no pueden salir de los barcos o del puerto. Según la gremial, estos tripulantes ingresan al Uruguay bajo la categoría migratoria de “no residente”. Explicaron a los legisladores que el patrón de pesca -que no es el dueño del barco-, es el único tripulante que debe ser ciudadano uruguayo (legal o natural). Y agregaron que hasta el 30% de la tripulación puede estar integrada por extranjeros en cualquier rol salvo el de patrón de pesca. Multipropósito. Intensa actividad operativa en el puerto en pasada semana La ANP informó el viernes 3 que el puerto de Montevideo mantuvo una intensa actividad operativa esta semana pasada por las exportaciones pesqueras, de ganado en pie y ración, tráfico de contenedores, movimientos de vehículos y de cargas de aceites líquidos a granel. Según el organismo, estas cargas y servicios vinculados al comercio exterior reflejan el rol de Montevideo como puerto multipropósito. Desde hace por lo menos dos períodos de gobierno, Montevideo se transformó en un puerto hub (centro de distribución) donde recibe productos de países de la región y los traslada hacia otros continentes. Hoy los competidores del puerto capitalino son las terminales de Navegantes, Santos, Río Grande y Río de Janeiro. Hidrovía. Uruguay y Paraguay negocian duplicar flujos de cargas en cuatro años Uruguay y Paraguay llevan adelante una agenda de trabajo con el propósito de escalar el comercio fluvial y duplicar el movimiento de cargas hasta 50 millones de toneladas en 2030. Dicha agenda bilateral apunta optimizar servicios portuarios, armonizar normativas y mejorar la eficiencia operativa en la Hidrovía Paraguay-Paraná, consignó el portal lanación.com.py. Uno de los puntos más importantes de la agenda es mejorar la competitividad del transporte fluvial, un eje clave para el comercio exterior paraguayo. Según supo El País, Paraguay posee una flota de 3.600 barcazas destinadas a sacar su producción. Es la principal flota de América del Sur y la segunda del mundo después de Estados Unidos.

La eliminación de las compensaciones generó tirantez entre el gobierno y el sindicato -su cúpula es afín al Partido Socialista- y con el Sector Dragado de la ANP, una columna clave del gremio integrado por socialistas y comunistas.

Aparte del conflictivo sindical, la ANP enfrenta otro problema de fondo. Posee tres dragas que deberían extraer lodos del Antepuerto y de la terminal montevideana. De las tres dragas, hasta el 1 de julio de este año solo funcionaba la más antigua, denominada “D-7”. Esta draga también es la más chica. Entró en operaciones en 1970. La draga más moderna de la ANP es la “D-11” que data de 2019.

Según Gandini, se supone que hay tripulación suficiente para tres dragas y aunque no la haya por lo menos una tiene que estar navegando. Agregó que en muchas ocasiones no hubo ninguna draga operativa.

El miércoles 1, la draga “D-7” ingresó a su amarre porque habían vencido sus permisos de navegabilidad, los cuales fueron prorrogados en varias oportunidades por la Prefectura Nacional Naval (PNN).

Para que el puerto no se quedara sin draga, días atrás zarpó la draga “D-9” que es la más moderna de la flota de la ANP. Hacía cuatro años que esa embarcación no salía a dragar.

“Quiere decir que hay mucho personal del Sector Dragado que no ha trabajado en los últimos tiempos. Pero el problema de fondo es que el sistema actual no estimula el trabajo. Para los trabajadores (de las dragas) significa lo mismo salir o no salir porque cobran las compensaciones”, dijo Gandini.

La ANP ejecuta sus operaciones de dragado bajo un esquema mixto que combina dragas propias con contratos internacionales. El organismo asignó una partida de US$ 114 millones exclusivamente para el mantenimiento y profundización de las vías navegables. En tanto, dispuso US$ 63 millones para la operativa de su flota propia.

Según dijo una fuente de la ANP a El País está previsto que la draga china “Hang Yung 4018”, que hoy cruza el Océano Atlántico, arribará al puerto de Montevideo a mediados de esta semana luego de una escala en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 24 y el 25 de junio de este año. Agregó que dicha draga profundizará zonas del canal de acceso, puerto y Antepuerto que hoy sufren aterramientos causados por el lodo.

El arribo de la draga china de succión también favorece a las compañías privadas que operan en el puerto de Montevideo: UPM (celulosa), Terminal Cuenca del Plata (contenedores) y Terminal de Graneles Montevideo.

UPM y Terminal de Graneles de Montevideo ya acordaron un precio de dragado con las empresas SDC de Brasil y la china CHEC Dredging Co. para dragar sus terminales, según la fuente.

En tanto, la Terminal Cuenca del Plata todavía mantiene negociaciones con las empresas chinas dragadoras, dijo el funcionario de la ANP.

Las tres terminales dragarán unos 60.000 metros cúbicos de sedimentos. También deberán contratar dragas rastrillos para que extraigan lodos ubicados a pie de muro. En estas zonas no se pueden utilizar las clásicas dragas porque se corre riesgo de derribar los muros de los muelles, según la fuente.