Consejos fundamentales para que la convivencia entre tus niños y tus mascotas sea segura y feliz

Crecer junto a una mascota también es aprender a convivir, cuidar y comunicarnos. Pero, ¿cómo construimos una buena relación entre niños y mascotas? ¿Cómo educamos a nuestros perros y cómo estimulamos a nuestros gatos?

En el segundo capítulo de Manada, conversamos con Kevin Torena, especialista en rehabilitación y creador de Adiestramiento Racional y con Florencia Barrios, docente, investigadora de la Facultad de Veterinaria de la UdelaR y experta en comportamiento felino, sobre convivencia, entrenamiento y juegos para fortalecer el vínculo y acompañarlos en cada etapa.

A lo largo del capítulo, Kevin Torena destaca la importancia de establecer límites y educar a los perros para favorecer una convivencia equilibrada. También aborda los desafíos de compartir el hogar con niños, la elección de un perro que se adapte a las rutinas familiares y la importancia de buscar asesoramiento profesional ante dificultades de conducta.

Foto: Darwin Borrelli

En cuanto a los gatos, Florencia Barrios explica cómo estimular a los gatos a través del juego, respetando sus tiempos y preferencias. Además, detalla cómo reconocer las señales de sobreestimulación, aprovechar sus momentos de mayor actividad para favorecer el descanso nocturno y evaluar si la convivencia con otros gatos es adecuada para cada animal.

Foto: Darwin Borrelli

Manada es un ciclo de entrevistas en video junto a expertos en veterinaria, etología, nutrición y comportamiento animal, diseñado para acompañar la salud y el bienestar de las mascotas. Hoy en día, perros y gatos han dejado de ser simples animales de compañía para convertirse en miembros centrales de las familias, lo que nos plantea nuevos desafíos en su cuidado diario. En cada entrega abordamos una temática concreta estructurada en tres ejes clave: la dimensión emocional, el mundo canino y el universo felino.