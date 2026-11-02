Alimentación canina y felina: mitos sobre los premios, porciones justas y el riesgo de la obesidad

La alimentación es clave para la salud y el bienestar de nuestras mascotas. Pero ¿cómo sabemos qué necesitan? ¿Qué cantidad de comida es adecuada? ¿Cómo podemos prevenir la obesidad y elegir una dieta que se adapte a cada animal?

En este capítulo de Manada, conversamos con Stella Da Silva, especialista en medicina integrativa, sobre alimentación, hábitos y cuidados para mejorar la calidad de vida de perros y gatos.

A lo largo del capítulo aborda la importancia de controlar las porciones, adaptar la alimentación al peso y nivel de actividad de cada mascota y realizar cambios de dieta de forma gradual. También explica cómo prevenir la obesidad, qué alimentos pueden resultar perjudiciales y por qué es importante no confundir el afecto con los premios, priorizando el juego, los paseos y el tiempo de calidad.

Foto: Darwin Borrelli.

Manada es un ciclo de entrevistas en video junto a expertos en veterinaria, etología, nutrición y comportamiento animal, diseñado para acompañar la salud y el bienestar de las mascotas. Hoy en día, perros y gatos han dejado de ser simples animales de compañía para convertirse en miembros centrales de las familias, lo que nos plantea nuevos desafíos en su cuidado diario. En cada entrega abordamos una temática concreta estructurada en tres ejes clave: la dimensión emocional, el mundo canino y el universo felino.