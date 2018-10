Vázquez saludó a Bolsonaro y deseó fortalecer relaciones

A poco de celebrarse la primera vuelta de las elecciones en Brasil, el canciller Rodolfo Nin Novoa y la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, se pronunciaron públicamente en contra de la elección de Jair Bolsonaro, lo que generó la inmediata reacción del presidente Tabaré Vázquez que ordenó que no hubiese comentarios públicos personales sobre el asunto.

Ayer de tardecita Vázquez mismo se comunicó telefónicamente con el presidente electo de Brasil para transmitirle "el reconocimiento y saludo del pueblo uruguayo, el gobierno y el suyo propio por su elección como mandatario", lo "felicitó por la jornada cívica que protagonizó el pueblo brasileño y deseó el fortalecimiento de las relaciones de hermandad entre ambos países", informó la web de la Presidencia.

Hasta la mañana de ayer Uruguay era el único país del Mercosur que no se había expresado sobre el resultado de la elección en Brasil, pero tras la reunión del Consejo de Ministro el propio presidente dio una conferencia de prensa en la que saludó a Bolsonaro.

"Quiero expresar en nombre del gobierno y el mío propio el reconocimiento y el saludo al señor presidente electo de Brasil Jair Bolsonaro", comenzó diciendo Vázquez.

Además sostuvo que el gobierno uruguayo quiso "reconocer también la excelente, la verdaderamente importante manifestación ayer (por el domingo) del pueblo brasileño dando una muestra de civismo y democracia muy profunda que los uruguayos todos reconocemos y agradecemos".

Horas más tarde se lo comunicó personalmente al mandatario electo, al que expresó su deseo de "fortalecimiento de las relaciones de hermandad entre ambos países, en los planos culturales, educativos, diplomáticos, comerciales, y en todos los aspectos relacionados a los vínculos entre dos pueblos hermanos".

Presidencia informó que Bolsonaro invitó a Vázquez a participar de la ceremonia de asunción el próximo 1° de enero. Por la mañana Vázquez había dicho que no tendría ningún inconveniente de asistir al acto en caso de ser invitado.

Otras voces.

Por su parte, la vicepresidenta Lucía Topolansky suavizó sus críticos comentarios pronunciados luego de la primera vuelta electoral en Brasil, al señalar que "una cosa es el gobierno y otra la fuerza política. Hay que separar las cosas. Desde el punto de vista de la fuerza política hubiera deseado otro resultado, pero estas fueron elecciones sin inconvenientes, en orden cívico. El pueblo brasileño es soberano. Ellos sabrán por qué tomaron ese camino".

"Hay que seguir trabajando desde el Mercosur, que es una potentísima herramienta que aún no se ha desarrollado", dijo Topolansky en el Parlamento.

Otro que suavizó sus dichos fue el expresidente José Mujica. En entrevista con Subrayado llamó a "respetar las decisiones del pueblo brasileño (...) Al fin y al cabo el pueblo es el que paga los costos".

En la vereda de enfrente, el precandidato presidencial del Frente Amplio, Óscar Andrade, no se movió ni un ápice de sus comentarios previos. "El respaldo electoral a un fascista es un dato de preocupación independientemente de la forma en que accede al poder. Cuando accede al poder un fascista que además no disimula en su discurso reacciones de odio a los negros, las mujeres, los homosexuales, genera preocupación", dijo el dirigente comunista a radio Uruguay.

Para el líder nacionalista Luis Lacalle Pou "como decía Lord Palmerston, los países no tienen ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Hay un resultado que puede gustar mucho, poquito o nada, pero Bolsonaro es el presidente. Tenemos que desearle éxito y su éxito puede repercutir en nuestro país". Agregó que hay muchos temas pendientes con Brasil "que fueron dejados de lado por amiguismo, por ideología".

En tanto, para el presidenciable Jorge Larrañaga, "Brasil decidió, el pueblo decidió y hay que respetarlo. Saludamos al gobierno electo porque es lo que corresponde y hubiéramos hecho lo mismo si hubiese ganado la otra opción. No intervenimos en los temas electorales de otro país".

Pidió que "el gobierno recomponga los errores en política internacional que cometieron con declaraciones del presidente del Frente Amplio, del canciller. Hay que hacerlo urgente porque van a tener un año de relaciones entre el nuevo gobierno brasileño y el Frente Amplio".

Por su parte, la precandidata blanca Verónica Alonso fue muy crítica con el PT que perdió la elección, señalando que fue "una cachetada enorme a los políticos corruptos e ineptos" del partido de Lula. "El pueblo dijo basta y lo celebro. No se trata de si Bolsonaro es el cuco o el salvador, sino el resultado de una enorme cantidad de daño al pueblo".

Alonso pronosticó que lo sucedido en Brasil "también va a pasar en Uruguay y la inmensa mayoría de la población le va a decir basta a la corrupción y a los políticos ineptos e incapaces".

Mientras, el precandidato blanco Enrique Antía (Mejor País) indicó que "por suerte" el gobierno se pronunció reconociendo a Bolsonaro. "No estaba bien con las declaraciones anteriores. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de opinar sobre lo que pasa en otros países. No nos gustaría que opinaran del proceso electoral nuestro", aseguró.

En la tarde de ayer el directorio del Partido Nacional declaró su reconocimiento al presidente electo de Brasil y a los ciudadanos por la "ejemplar" jornada cívica. Auguró "el inicio de la mejor y más fecunda relación entre nuestros países, atento a la natural integración a la que ambos están física e históricamente llamados".

Pit-Cnt: es un "día de luto"

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, señaló al sitio web de la sede central de trabajadores que "los demócratas estamos viviendo un día de luto". Pereira se preguntó: "¿Cómo una persona democrática de América Latina y del mundo entero no puede sentir desazón, dolor y desesperanza ante el triunfo de Jair Bolsonaro en las elecciones de Brasil?" En la central de trabajadores, consideran que la victoria de Bolsonaro supone el "avance de la derecha" en la región.



"Estamos ante una avanzada de la derecha que persigue una intencionalidad política y es la de recuperar sus privilegios", apuntó. Por otro lado, Pereira dijo: "Me pregunto si este hombre que ganó la Presidencia en Brasil es capaz de garantizar todas estas libertades ciudadanas. Tengo mis dudas y ojalá me equivoque. Estamos ante un personaje que si aplica lo anunciado durante la campaña electoral será muy peligroso para América Latina, en particular para Uruguay que integramos un mismo proceso de integración regional".



Además, señaló que existe preocupación en quienes consideran que la democracia es una herramienta imprescindible. "Nos tenemos que encontrar preocupados. Los que creemos en la libertad, en la creación humana y en la construcción de una sociedad más justa nos sentimos amenazados", apuntó. El dirigente sindical consideró que Bolsonaro "ha defendido el golpe de Estado, la tortura, criticó severamente al sexo femenino, la diversidad sexual y a los negros con gran desprecio", sin embargo, reconoció que "se debe reconocer que lo apoyaron el 55% de los votantes y este es el juego de la democracia". En otro orden, rechazó los festejos que realizó el líder del Partido de la Gente Edgardo Novick en Rivera, tras conocer el resultado electoral en Brasil.