En el Mercosur solo Uruguay no felicitó ayer a Bolsonaro

Como se esperaba, Jair Bolsonoro triunfó con comodidad en las elecciones brasileñas y en Uruguay, más allá de que en todos los partidos se entiende que es difícil que en el país aparezca un dirigente de características similares, se considera que la irrupción de este tipo de político es consecuencia de la "gran corrupción" que ha existido en Brasil y que salpicado a los últimos gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) con Lula y Dilma Rousseff a la cabeza.

Pero algunos no descartan un escenario similar en Uruguay como el ex canciller blanco Sergio Abreu. "Esto es resultado del voto hartazago. El hartazgo va por barrios. Va a suceder en Uruguay. La gente se aburrió y no importaba tanto lo que pensaba el candidato y eso es muy peligroso", dijo a El País.

El que se mostró eufórico fue el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, que tuiteó "Los brasileros votaron masivamente contra la corrupción y la inseguridad! Fuera Lula y Fuera PT!!". Ayer su partido publicó un aviso que decía "hoy se termina el PT y el año que viene se termina el Frente Amplio".

Fuentes de la cancillería explicaron que hoy se emitirá un comunicado con la reacción oficial uruguaya a la elección de Bolsonaro y que el tema será analizado por el Consejo de Ministros. (ver nota aparte). El uruguayo fue el único gobierno de la región que no felicitó ayer mismo a Bolsonaro.

Para representantes del Frente Amplio, Unidad Popular, el Partido Colorado y el Partido Nacional es aventurado aún predecir cómo actuará el nuevo gobierno brasileño en relación con el comercio y el Mercosur.

El diputado socialista Roberto Chiazzaro, representante del Frente Amplio en la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, indicó a El País que Bolsonaro "es un líder conservador de un partido menor" pero que se impuso "por la crisis institucional, política y económica por la que atraviesa Brasil", creando "una concentración de partidos de derecha".

La explicación de la aparición de Bolsonaro es, para Chiazzaro, que en Brasil "ha habido una gran corrupción porque el "Lavajato" es una realidad y los gobernantes para poder gobernar tuvieron que trabajar de esa manera".

Respecto a cómo puede impactar en Uruguay el resultado en Brasil, el legislador socialista estimó que Brasil "va a tener un acercamiento grande con Estados Unidos, más allá de la dependencia que tiene de China, y pienso que podría haber novedades para el Mercosur".

"Quizás Brasil quiera apostar a una mayor flexibilización del Mercosur lo que podría derivar en que el Mercosur de una unión aduanera se transformase en una zona de libre comercio, y se podría apostar al bilateralismo al cual apuesta Donald Trump", analizó. "Se vienen momentos de gran incertidumbre en cuanto a la integración regional y a la vinculación entre nuestro país y el resto del Mercosur", opinó Chiazzaro.

Para el diputado de Unidad Popular (UP) Eduardo Rubio, el triunfo de Bolsonaro significa "una situación triste" porque "es un retroceso para América Latina" porque representa "una filosofía reaccionaria". "Eso nos lleva a preguntarnos ¿por qué llegan esos personajes al gobierno?. Hay una gravísima responsabilidad del Partido de los Trabajadores de Lula, por la corrupción y el abandono de un proyecto que ilusionó al pueblo brasileño", dijo a El País.

"No caemos en la simpleza de decir que Mauricio Macri es igual a Bolsonaro. Hay matices importantes en cuanto a una concepción democrática", agregó. A su juicio, en el ascenso de Bolsonaro "hay una responsabilidad muy seria de un partido que llegó para transformar un país y lo dejó en manos de las multinacionales". Rubio opinó que "a Bolsonaro no le importa nada el Mercosur porque tiene una visión ultra liberal". La senadora oficialista Constanza Moreira, reflexionó que "nadie que esté en sus cabales democráticos puede estar festejando esto".

El diputado colorado Ope Pasquet, que fue vicecanciller, vio el triunfo de Bolsonaro como "un durísimo golpe para los valores democráticos" De todas formas, dijo que "espero que no se reincida en las imprudencias de algunos jerarcas comentando negativamente asuntos de Brasil", como hicieron el canciller Rodolfo Nin Novoa, la vicepresidenta Lucía Topolansky y el presidente del Frente Amplio Javier Miranda. "Lamento que los gobiernos del PT crearan las condiciones para un Bolsonaro", dijo Pasquet.