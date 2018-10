En Uruguay el rechazo de Bolsonaro no es masivo

La mayoría relativa de la población de Uruguay no tiene una opinión definida sobre Jair Bolsonaro, de acuerdo con una encuesta de Equipos difundida este lunes en Subrayado.

El 35% de los interrogados se inclinaron por la opción “no sabe, no contesta”, en tanto el 32% respondieron que tenían una visión negativa o muy negativa.



El 19% de los encuestados dijeron no tener una visión ni positiva ni negativa. El 14% tiene una visión positiva o muy positiva.

En cuanto al impacto que tendrá en Uruguay la elección de Bolsonaro, el 33% contestó que será muy negativa, el 35% no sabe o no contesta, el 18% entiende que no será ni positivo ni negativo y el 14% espera consecuencias positivas.



El 63% de quienes se definen de izquierda tienen una visión negativa de Bolsonaro. El porcentaje baja a 52% entre quienes se definen de centro-izquierda, a 26% entre los centristas, a 15% entre quienes son de centro-derecha y a 6% entre los derechistas.