Un policía prestó 150 dólares a turistas

Un efectivo de la Policía Nacional auxilió con dinero a una pareja de brasileños que fue desvalijada, mientras estaba en la playa Bikini de Punta del Este.

El funcionario, conmovido por la situación que vivían los visitantes, les entregó 150 dólares prestados para que pudieran comer y trasladarse.

Los turistas, de la ciudad de San Pablo, alquilaron un automóvil en una arrendadora y se dirigieron a la playa a la espera de concretar el checking en el hotel.

En el interior del vehículo tenían dos valijas, documentos, tarjetas de crédito, dinero, entre otros efectos.

El auto quedó en el estacionamiento de la playa Bikini y sus dos ocupantes bajaron a caminar por la costa.

Al regresar encontraron una de las ventanas del vehículo de alquiler rota y ninguna de sus pertenencias.

Los damnificados hicieron la denuncia en la Seccional Décima de Punta del Este. También se presentaron los responsables de la empresa que les había alquilado el auto. Como entre los documentos robados estaba la licencia de conducir del damnificado, la empresa les retiró el vehículo. La conversación fue escuchada por un empresario y dirigente político de Maldonado quien les entregó a los brasileños una camioneta de su propiedad.

Un político de Maldonado le entregó a los turistas una camioneta de su propiedad.

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