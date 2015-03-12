Un muerto y una adolescente herida tras ser baleados en Tres Ombúes

La Policía busca a los autores del homicidio de un joven de 23 años. Recibió seis balazos en el pecho. Además, hirieron a una adolescente de 16 años.

Este miércoles sobre las 11:50 horas efectivos policiales concurrieron hasta las calles Vicente Yánez Pinzón entre Adolfo Vaillant y Antonio Zubillaga, por una persona herida de bala.

Al llegar vieron a una adolescente de 16 años tirada en el suelo con dos balazos. Al llegar el móvil de la emergencia médica la trasladaron a un hospital.

La Policía supo que otra persona también había sido baleada en el lugar: un hombre de 23 años que ya había sido trasladado a un centro de salud del Cerro. Había recibido seis balazos en el pecho y murió.

El joven tenía antecedentes penales por rapiña y hurto.

Según informa Jefatura de Policía de Montevideo hay versiones que indican que el incidente se produjo a raíz de problemas que la joven tenía con otra vecina del barrio. Tres hombres habrían sido quienes dispararon y luego escaparon.



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