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El País Información

Un hombre fue asesinado de varios disparos en Casavalle

19/02/2018, 20:57
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Patrullero. Foto: Ricardo Figueredo

INSEGURIDAD

Cerca del cuerpo encontraron seis vainas de una pistola 9 milímetros.

La Policía investiga el asesinato de un hombre en Casavalle, cuyo cuerpo fue encontrado con varios impactos de bala en el cruce de la avenida Gustavo Volpe y Senda Veintiuno. 

Cerca del cuerpo fueron encontradas seis vainas de pistola calibre 9 milímetros cerca del cuerpo y se rodeó el lugar para que quedara únicamente habilitado para la Policía Científica.

Un móvil de emergencia médica concurrió al lugar y constató el fallecimiento. Hasta el momento no se ha podido identificar a la víctima.

La Policía trabaja en el lugar para investigar cómo sucedieron los hechos y para dar con el o los autores que participaron del crimen. 

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