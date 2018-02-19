Un hombre fue asesinado de varios disparos en Casavalle

INSEGURIDAD

Cerca del cuerpo encontraron seis vainas de una pistola 9 milímetros.

La Policía investiga el asesinato de un hombre en Casavalle, cuyo cuerpo fue encontrado con varios impactos de bala en el cruce de la avenida Gustavo Volpe y Senda Veintiuno.

Cerca del cuerpo fueron encontradas seis vainas de pistola calibre 9 milímetros cerca del cuerpo y se rodeó el lugar para que quedara únicamente habilitado para la Policía Científica.

Un móvil de emergencia médica concurrió al lugar y constató el fallecimiento. Hasta el momento no se ha podido identificar a la víctima.

La Policía trabaja en el lugar para investigar cómo sucedieron los hechos y para dar con el o los autores que participaron del crimen.

