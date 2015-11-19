Uber comenzó a funcionar en Montevideo y estas son las tarifas

La aplicación de servicio de choferes comenzó a funcionar oficialmente esta tarde en nuestro país. Estas son las tarifas para quienes elijan este medio de transporte.

Uber informó a través de su página web que hoy jueves a partir de las 15 horas comienza a funcionar en Montevideo.

En relación a los costos, la base es de $ 30 y la variable por kilómetro es de $ 10. La variable por minuto es de $ 3,50 y el costo mínimo o de cancelación es de $ 50.

En su página, Uber informa un estimado de precios por zonas. Por ejemplo, si toma un taxi del servicio desde el Palacio Salvo hasta la terminal Tres Cruces el viaje costará de $100 a $ 125. Si viaja desde el Montevideo Shopping hasta Punta Carretas Shopping costará de $ 90 a $ 110. Desde el Parqué Rodó hasta Portones Shopping saldrá entre $ 185 y $ 235.

Además, la empresa informa que los primeros usuarios que bajen la aplicación y hagan uso del servicio podrán ingresar un código promocional y recibirán dos viajes de regalo. Para registrarse se debe tener una tarjeta de crédito internacional.

¡Montevideo la espera terminó! Tu Uber está llegando. Nuevos usuarios viajan gratis; toda la información en https://t.co/QulX3CQKr1 #UberUY — Uber Uruguay (@Uber_UY) noviembre 19, 2015

Según los abogados constitucionalistas Martín Risso y Gonzalo Ramírez, Uber aún no puede operar en Uruguay ya que requiere de una autorización por parte de la Intendencia de Montevideo según la legislación nacional.

El lunes, el presidente Tabaré Vázquez ordenó a los ministros que en 48 horas formen una comisión para analizar el tema. Si bien el gobierno no se ha expresado en contra de que Uber opere en Uruguay, tampoco dio el aval.

Uber está funcionando en diferentes ciudades de unos 60 países y hoy jueves comienza a hacerlo también, además de en Montevideo, en Porto Alegre.

Desde la Gremial del Taxi emitieron un comunicado en el que comparan la situación que hoy vivenlos taximetristas con la llegada de Uber a Uruguay con la que enfrenta Uruguay con la tabacalera Phillip Morris.

"Hoy el taxi enfrenta a una empresa que no respeta al Estado uruguayo", aseguran.



Uber

servicio de choferes