Uber acepta regulación o le bloquean la aplicación

Tras consultas jurídicas, la Intendencia de Montevideo “estudia inhibir su uso”.

El Poder Ejecutivo se expedirá en los próximos días sobre la empresa estadounidense Uber, estableciendo una serie de condiciones para su funcionamiento en Uruguay. En tanto la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) evalúa bloquear la aplicación.

La aplicación para celulares que conecta a choferes de autos particulares con personas que requieren de un transporte se instaló en Uruguay pese a que fue advertida por las autoridades de no estar dentro de los marcos legales correspondientes. En este sentido, ha sido objeto de constantes reclamos por parte de los taximetristas, quienes aseguran que les están "robando el trabajo".

"En los próximos días vamos a terminar de elaborar el informe correspondiente", señaló a El País el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Se trata de la conclusión de un trabajo que llevaron a cabo los ministerios de Industria, Economía, Transporte y Trabajo, a pedido del presidente de la República, Tabaré Vázquez.

Según supo El País, se le pedirá a Uber similares exigencias a las que debe cumplir cualquier empresa en Uruguay. En este sentido, el equipo interministerial presentará recomendaciones a todos los organismos del Estado que estén involucrados en la regularización de la aplicación.

Tan es así, que la nueva ley de Presupuesto, en su artículo 731 establece que todas las entidades, residentes o no en Uruguay, que intervengan directa o indirectamente en la oferta o en la demanda de la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros por parte de personas que no estén debidamente habilitadas para el desarro-llo de tales actividades, serán solidariamente responsables por las obligaciones tributarias y sanciones aplicables a las mismas.

Ser responsable solidario significa que el fisco le puede reclamar el total de los adeudos indistintamente al contribuyente (la entidad que brinda los servicios de transporte) o al responsable (quien interviene en la oferta o demanda de esos servicios).

Bloqueo.

Por su parte, la Ursec estudia un pedido que llevó a cabo la patronal de taximetrista para que Uber sea bloqueada de los celulares en todo el territorio nacional.

"Se está tramitando a nivel del equipo jurídico luego de que la patronal de taximetrista nos hiciera llegar su inquietud, es un tema delicado que entra en el 20% de casos difíciles que pueden haber", informó a El País una fuente vinculada a la Ursec.

"Hay que ver la interpretación que puede haber sobre el mismo tema en referencia al marco jurídico, aparte de que hay que ir departamento por departamento para ver cuál es su normativa en temas como estos", explicó a El País la fuente de la Ursec. Agregó que el organismo no demorará menos de un mes en expedirse, aunque tiene como tiempo máximo 150 días.

En tanto, el Congreso de Intendentes también estudia pedir el bloqueo de la aplicación de Uber. El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, presidente del Congreso, dijo a El País que "la justicia por mano propia de los taxistas detiene toda acción, porque no se va a actuar por presión", e indicó que las últimas acciones que el gremio del taxi ha realizado "no ayudan en nada al trabajo responsable que viene haciendo el intendente Daniel Martínez".

La Intendencia de Montevideo, según precisó Botana, "estudia inhibir el uso de la aplicación tecnológica de Uber". Para tomar la decisión, agregó, "falta hacer algunas consultas jurídicas que están trancadas pero que ahora en febrero esperamos que se encaminen".

Botana aseguró que los intendentes no están negados "al progreso tecnológico", aunque indicó que hay cosas que no se van a permitir porque "hay que defender a los que compraron una chapa, se capacitaron para ser conductores profesionales y actúan de acuerdo a la ley".

Procedimiento.

En caso de que la Ursec decida bloquear a Uber, tendrá que dar aviso a todas las compañías de celulares que brindan servicios de internet móvil.

"Una vez que hay un problema de legalidad se le informa directamente a las operadoras para que sigan los pasos correspondientes", aseguró a El País, Gabriel Lombide, presidente de la Ursec. Lombide informó que "ya se está trabajando en el tema, dándole la misma importancia que se le da a todos los casos que se presentan".

España prohibió la aplicación. En ese país un juez madrileño dictaminó que "no se podrá utilizar más dentro de todo el territorio nacional", según informó diario El País de Madrid.

Por su parte Tailandia es otro país que sigue en la lista de los que prohibe Uber. El principal argumento de los países en los que se prohíbe Uber, es la competencia desleal.

El gobierno dará a conocer el informe de una comisión para regular Uber en Uruguay. Foto. F. Ponzetto

Polémica por la aplicación de UberDIEGO PÍRIZ