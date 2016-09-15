Taxistas y remiseros se unen para competir con Easy y Uber

Empresarios afirman que han perdido entre el 50% y el 80% del mercado.

El integrante de la patronal del taxi Marcelo Saporiti anunció que el mes próximo se lanzará una aplicación que permitirá nuclear a taxistas, remiseros y camionetas escolares, con el fin de competir con Uber, Easy Taxi y otras empresas extranjeras.

En declaraciones a El País TV Saporiti dijo que, mediante esa aplicación tecnológica, el usuario "va a tener la posibilidad de elegir el medio de transporte. Si le molesta la mampara, va a poder elegir un remise con igual o similar costo".

Saporiti explicó que el sistema cobrará las tarifas correspondientes a la regulación municipal. El empresario dijo que desde la llegada de Uber a Uruguay, los remises han perdido el 80% de sus clientes y los taxis el 50%. "Vamos a tener una aplicación que va a agrupar a todas las modalidades del transporte que sean legales", especificó. El plan es agrupar "a los hermanos remiseros, las camionetas escolares, vehículos de turismo y los taxímetros".

El sector del transporte ha visto mermar su clientela tras el desembarco de Uber; pero ahora además deben hacer frente a dos empresas que operan con modalidades similares a la multinacional estadounidense: una española —Cabify— y la plataforma brasileña Easy Taxi, que está mudando su negocio original para brindar servicios de transporte independiente.

Easy Taxi cerró su oficina en la calle Luis Lamas y abrió una nueva en Luis Alberto de Herrera que utiliza para mantener entrevistas concertadas con choferes que dispongan de vehículos particulares.

A diferencia de Uber, admite el pago con efectivo.

Sorpresa.

Hace 4 días una usuaria de Easy Taxi utilizó la aplicación para solicitar un taxi, como hacía habitualmente. Se le informó que a los pocos minutos llegaría el vehículo. Casi inmediatamente, recibió un llamado que la desconcertó.

"¿Tú pediste un taxi?"

"Sí", contestó extrañada.

"Ok, te aviso que yo te voy a ir a buscar, pero en un auto particular", le dijo el hombre.

"No entiendo. ¿Es un Uber?", inquirió ella.

"No, no; pero estamos trabajando con autos particulares. Voy a ir con un BYD color gris".

El viaje finalmente fue "bastante más barato" que si lo hubiera hecho en taxi, según narró la pasajera a El País. Le costó $ 100, cuando en taxi habitualmente le cobran por el mismo recorrido $ 150.

El conductor le comentó que el nuevo servicio de la aplicación se encuentra en etapa de prueba y que por el momento Easy Taxi no les está cobrando porcentaje a los choferes. Luego, los trabajadores utilizarán una tarjeta prepaga que podrán cargar con distintas sumas, de la que la aplicación irá debitando su parte.

Cambio.

Otro usuario que también se vio sorprendido por la llegada de un auto particular cuando llamó a Easy Taxi con su celular, contó su conversación con el chofer.

"Yo era taxista, pero desde que empecé a cobrar menos, entre $ 500 y $ 600 por trabajar 12 horas acá arriba, decidí dejarlo y dedicarme a otra cosa".

Se compró un auto cero kilómetro para trabajar con Uber y con Easy Taxi.

Aparte de haber cambiado sus hábitos de trabajo, también cambió "la vida", según dice.

"Trabajo ocho horas diarias, cuando veo que se está trabajando bien, me quedo un poco más, y en ese promedio de horas, seis días a la semana, estoy sacando unos $ 30.000 por mes más o menos", señaló.

El trato también cambió. Ahora ofrece caramelos, refrescos, y pone a disposición pendrives con música de distintos géneros para amenizar el viaje. También les deja regular la calefacción. "Acá cuando se suben te alquilan el auto, y yo trato que sientan que por algunos minutos el vehículo es de ellos", dijo.

El sindicato está contra la unión de taxistas y remiseros.

El presidente del sindicato del taxi (Suatt), Antonio Diez, mostró su disconformidad con respecto a la iniciativa presentada por los empresarios para, mediante una aplicación, reunir toda la oferta legal de transporte. "Recién me entero de esto, alguna aplicación había que usar. En otra época ya ocurrió que el remise y el taxi compitieron y no da resultado. En su momento la Intendencia no lo permitió porque son tarifas diferentes. Esto pasó antes de la mampara", dijo el veterano dirigente.

Anoche el sindicato volvió a movilizarse contra Uber. En esta ocasión instalaron una carpa en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Los taxistas volvieron a cortar una mano de la avenida 18 de Julio en reclamo de una salida a la situación. Días atrás el intendente Daniel Martínez informó que bloquear Uber, como se había manejado, "está descartado por varios lados, tanto a nivel de abogados como de la propia organización que regula internet", ya que sería una "irresponsabilidad absoluta".

Uber: todavía no hay acuerdo en cómo regular la aplicación. Foto: F. Ponzetto

LA BATALLA POR EL TRANSPORTE