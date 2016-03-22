Taxistas dicen que el paro nocturno "no afecta mucho"

Sindicato rechaza el botón de pánico con control satelital.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) se opone al botón de pánico que acordaron implementar el Ministerio del Interior y la Gremial Única del Taxi (patronal); mantendrán el paro en horas nocturnas, que asegura que "no afecta a muchos usuarios, porque la demanda no es tan alta después de las 23:00".

Desde el sábado los taxistas, nucleados en el sindicato, trabajan a reglamento y paran de noche, de 00:00 a 6:00 horas "hasta que no tengamos respuestas a los reclamos: blinda-je de la parte delantera del vehículo, el uso de la radio y una mesa de diálogo en la Intendencia", indicó Antonio Diez, secretario general del Suatt.

Habitualmente, entre las 22:00 y las 3:00 se hacen alrededor de tres o cuatro viajes por vehículo y hay 3.000 taxis en Montevideo; "normalmente, la mayoría de la flota de taxis después de las 23:00 guarda su vehículo porque no hay producción, es una medida que toma la patronal. Si te fijás, después de las 23:00 empiezan a parar, hay muchos taxis en las estaciones de servicio, a la 1:00 de la mañana la mayoría está detenido, o sea que no afectamos mucho a la población con esta medida", dijo el vocero.

Ayer el Ministerio del Interior y la Gremial Única del Taxi (la Patronal) firmaron el convenio para que comience a funcionar el botón de pánico en los taxis de Montevideo, que tendrán un control satelital del Ministerio del Interior. La Unidad de Comunicación de la Secretaría de Estado explicó que "los botones de seguridad serán usados por los taxistas ante una situación de emergencia. Enviará una señal que se recibirá en la central de monitoreo de taxis y se enviará directamente al teléfono 911".

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó que "no puede ser que cada vez que pasa una situación de violencia hagamos un ámbito de trabajo, que después muere en el camino y vuelve a pasar algo y volvemos a crear un ámbito de trabajo. Así, muchas veces, el ámbito de trabajo se transforma en un campo de confrontación. La última vez que pasó se creó un ámbito de trabajo y se llegó a una serie de acuerdos; esto se firma porque viene siendo trabajado hace tiempo".

Entre las 10:00 horas y el mediodía, integrantes del Suatt se concentraron frente al Ministerio del Interior en protesta por la firma del convenio por el botón de pánico. "Nos recibió la secretaria del ministro y quedamos de reunirnos con él, cuando él lo disponga", afirmó el secretario general del Suatt.

Además, presentaron al Ministerio la posición del sindicato: "que el sistema de seguridad lo discutimos en la Intendencia de Montevideo y que la asamblea decidió ir en contra del botón de pánico porque es ineficaz. En teoría hoy existe el botón de pánico en las tablets que usa Radio Taxi 141 y los compañeros que la usan dicen que cuando lo usaron por emergencias no recibieron respuesta del otro lado".

Discrepancia.

Sin embargo, el presidente de la Gremial Única del Taxi, Oscar Dourado, dijo que los "botones no estaban operativos con el Ministerio del Interior y con la firma del convenio van a estar operativos".

Diez sostuvo que si era así "entonces (la patronal) engañó a los trabajadores porque cuando lo colocó dijo que había un botón de pánico en la tablet y los trabajadores estaban convencidos que lo tenían".

El sindicato cree que el tema del botón de pánico se planteó en un muy mal momento, durante el entierro del taxista Fernando González, quien fue baleado en un intento de rapiña el 15 de marzo y falleció el jueves.

Taxistas se oponen a la firma del convenio por el botón de pánico. Foto: Ariel Colmegna.

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