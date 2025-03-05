Visita al buque Elcano: la insignia española que lleva a la princesa en su tripulación ya está en Montevideo

En la mañana del miércoles llegó a Uruguay el buque Juan Sebastián Elcano, que lleva casi 100 años recorriendo los mares y tiene el nombre del primer marino que logró dar la vuelta al mundo navegando. Pero hoy está no es hoy su principal particularidad, puesto que en él viaja nada menos que la heredera al trono de España.

La futura reina Leonor de Borbón es parte de la tripulación del buque, como también lo había sudo su padre, el rey Felipe VI.

La princesa de Asturias se encuentra participando de la travesía en el marco de su formación militar y actualmente cuenta con el título de Guardiamarina de Primera.

La princesa se encuentra en la etapa intermedia de su formación: el año pasado estuvo en la Academia Militar de Zaragoza, este año en el cuerpo general de la Armada y el próximo formará parte de la Escuela Militar del Aire.

El buque estará en el país hasta el 9 de marzo en la tarde y podrá ser visitado hasta las 19 horas del día anterior (desde las 15 horas en adelante).

La misión de la travesía en el buque es formar en el mar a los futuros oficiales de la Armada, pero además oficia de “embajada flotante” —según un comunicado divulgado por la Embajada de España— puesto que su “presencia en países y puertos extranjeros contribuye de forma notable a apoyar la acción exterior de España”. Está previsto que los alumnos sean los encargados de “relacionarse, de la comunicación, la cortesía y la empatía con ciudadanos”.

Por eso, quienes reciben a los turistas en cada punto de la embarcación, son los propios guardamarinas. Ellos explican al detalle la ruta del barco y cuál es su rutina diaria para izar y recoger las velas. También se enorgullecen cuando explican que el 98% del trayecto lo hacen a vela y el motor solo es encendido por particularidades puntuales como la falta de viento.

En su primer día en Montevideo, decenas de turistas hacían fila para subir, pese al calor aplastante. La mayoría de ellos eran españoles que habían llegado en crucero y tenían la afición de conocer el buque sobre el que habían leído desde niños y que lleva a bordo a la heredera al trono de España.

Así escucharon con atención a los guardiamarinas que explicaron cómo debieron prender el motor en la zona del Ecuador porque es una zona característica por su escasez de viento. Pero la pregunta de una visitante a cada uno de ellos, sobre el final de la explicación, era siempre la misma.

—¿Tu serás el próximo rey de España? —preguntaba con picardía sobre un posible noviazgo con la Princesa de Asturias. Los jóvenes, entre risas, lo negaban y afirmaban que ella era “una compañera” de la embarcación.

Pero la señora, de unos sesenta y tantos, estaba decidida a encontrarlo y llegó a interpretar un silencio como un signo de que por fin había hallado a quien buscaba.

—Todos tus compañeros me lo han negado, pero tú has hecho silencio —le replicó, con un típico acento español, a un joven que no contestó a su ya clásica pregunta.

—Señora, es que yo le soy honesto —le respondió él con simpatía y bromeando.

La princesa Leonor debe llevar adelante este viaje —que comenzó el 11 de enero y recorrerá 13 puertos antes de volver a Cádiz— puesto que es una condición necesaria de su instrucción militar. Al momento, ya recorrieron ocho mil de las 20 mil millas que tienen planeado transitar.

En cada uno de los puertos, los guardiamarinos pueden bajar del barco y aprovechar su tiempo libre. Algunos de ellos, consultados por El País, ya tienen planes: visitar Punta del Este o asistir al partido entre Nacional y River el próximo sábado.

Los reyes, constitucionalmente, son el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Cuando recién comenzó en la academia militar, el rey Felipe VI y su esposa Leticia Ortiz emitieron un comunicado en el que manifestaban que “la Princesa Leonor sabe de la exigencia y del sacrificio que conlleva la vida castrense y es muy consciente del honor que supone formarse y servir junto a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas”.

El buque

El buque fue construido en los astilleros Echevarrieta y Larrinaga de Cádiz. Del puerto de esa ciudad, partió la embarcación en este 2025. Es un barco histórico: fue entregado a la Armada el 17 de agosto de 1928. Para el centenario, tienen previsto volver a dar la vuelta al mundo.

Actualmente, el capitán es Luis Carreras-Presas, un hombre de 52 años oriundo de La Coruña (España) y con más de 30 años de experiencia.

A bordo del buque, los guardiamarinas asisten a sus clases académicas donde se dictan 18 asignaturas. A su vez, existen regímenes de guardias de mar, en la que los estudiantes, divididos en grupos, atienden la navegación y las maniobras necesarias durante todo el viaje.

Luego de Uruguay visitarán Punta Arenas (Chile), a donde llegarán el 20 de marzo. El viaje terminará el 21 de junio, cuando lleguen al Puerto de Cádiz.