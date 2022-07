Turismo afrontó "devastación como nunca había sufrido", dijo presidenta de la Cámara

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Iniciadas las vacaciones de julio, el panorama es claro: "No se ve una dinámica dentro del país tan fuerte", como antes de la pandemia. Así lo resaltó la presidenta de la Cámara de Turismo, Marina Cantera, quien resaltó que el sector ha padecido en pandemia "una devastación como nunca había sufrido y el proceso de recuperación viene siendo mucho más lento de lo que se esperó".

Según el estudio al que accedió El País “Evaluación de Necesidades Post Desastre”, un trabajo elaborado por el Ministerio de Turismo (Mintur) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Sistema Nacional de Emergencia (Sinae), las pérdidas económicas en el sector turístico desde que irrumpió la pandemia en 2020, a diciembre del 2023 —año en el cual el arribo de turistas no residentes alcanzaría el nivel de 2019— ascenderían a los US$ 2.897 millones.



Cantera, que lleva más de 20 años en el sector, confirmó en diálogo con Primera mañana (El Espectador) que esta cifra se debe a varios factores. "Empeoró la situación la guerra de Ucrania, algo imprevisto totalmente para todos. Estábamos más preparados para las idas y vuelta de la pandemia, pero no en cómo iba a afectar la suba del petróleo en aerolíneas que estaban todavía en una situación bastante débil", detalló.

MIRA TAMBIÉN El impactante número de las pérdidas de turismo en Uruguay: todas las cifras

Cantera recordó que analistas internacionales pusieron como norte el 2025 para esperar una recuperación del sector comparable a la de 2019.



"Un tema recurrente en el sector turístico es que hay que entender la importancia del turismo en el sector de la economía nacional y cuánto impacta en otras actividades", detacó la presidenta de la Cámara de Turismo. En esta línea, se está elaborando un trabajo de investigación junto al Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) "para cuantificar el real impacto del turismo en la Economía".

Vacaciones de invierno con números bajos

"Lo más fuerte que se está viendo es la salida en auto a Argentina y paquetes turísticos hacia el exterior, no regional. Todo lo que había se vendió, lo que no quiere decir que todo lo que se vendió fuera como en otros años", resaltó Cantera.



Y es que los vuelos se mantienen un 40 % por debajo de los que había en prepandemia y la oferta es bastante menor. Además, "el precio de la hotelería está un 30 % por debajo de lo que deberían estar y eso hace que el sector no se pueda recuperar", detalló.



Aunque la costa no es la "vedette" de la temporada, también tiene oferta durante la época. Sin embargo, se intenta pontenciar otros sectores, como el turismo rural. Con el cierre de fronteras, los turistas "se vincularon más con estas zonas, sobre todo el norte se benefició muchísimo", destacó la presidenta de la Cámara de Turismo.

Montevideo, la más afectada

Una de las ciudades más afectadas en el turismo nacional es la capital, Montevideo.



"Montevideo, como algún otro destino, es el principal destino de convenciones y eventos. Esa gente se cortó en pandemia y recién está empezando a recuperarse el turismo corporativo. De a poco los hoteles 4 y 5 estrellas han ido recuperando ese público", contó Marina Cantera.



La especialista enfatizó que los más golpeados son los "hoteles de 3 estrellas hacia abajo que todavía no han conseguido la cantidad de turistas que tenían".



El panorama, sin embargo, es optimista. "Debemos de ser realistas. Han pasado muchas de estas crisis, hemos intentado mirarlas con creatividad. En eso ya se está trabajando para hacer una campaña fuerte", cerró Cantera.

MIRA TAMBIÉN Antiguas estaciones de tren para conocer en vacaciones de invierno