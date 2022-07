El impactante número de las pérdidas de turismo en Uruguay: todas las cifras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Que la pandemia del covid-19 impactó en el sector turístico uruguayo es un hecho evidente. Sin embargo, aún no había cifras claras y oficiales que reflejaran el perjuicio económico en el sector.

A ese número arribó el documento llamado “Evaluación de Necesidades Post Desastre”, un trabajo elaborado por el Ministerio de Turismo (Mintur) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Sistema Nacional de Emergencia (Sinae), al que accedió El País.



El trabajo constató que las pérdidas económicas en el sector turístico desde que irrumpió la pandemia en 2020, a diciembre del 2023 -, año en el cual el arribo de turistas no residentes alcanzaría el nivel de 2019- ascenderían a los US$ 2.897 millones.



A esa cifra se le debe sumar además unos U$S 17,7 millones no percibidos por la cancelación de las temporadas de cruceros. “Es una pérdida importantísima. Si alguien tenía dudas de la importancia del sector turístico, no tenerlo en estos años la ha dejado en evidencia”, indicó el ministro de Turismo, Tabaré Viera al comparecer ante la comisión de Turismo de Diputados.

Los sectores más afectados fueron el alojamiento, el cual representa el 30,5% del gasto total y el rubro gastronómico que representa el 26,9% del gasto. Las pérdidas estimadas son de US$ 877 millones y US$ 775 millones, respectivamente durante el mismo período. El tercer rubro más afectado fue el de compras con una pérdida estimada de más de US$ 399 millones y una representación del 13,9% del gasto total.



Al analizar el impacto por departamentos, el informe encontró que la región más afectada fue la del este del país. Los departamentos más dañados fueron Maldonado, Rocha y Lavalleja, con pérdidas estimadas en U$S 1.465 millones en todo el período.



La segunda zona más afectada fue la metropolitana. En concreto, Montevideo y Canelones con pérdidas totales estimadas en U$S 1.042 millones.

Entre las dos regiones -este y metropolitana-, la pérdida acumulada fue de US$ 2.507 millones, lo que equivale a más del 87% de los ingresos totales que el país hubiera percibido por turismo receptivo en esos años. Ese dato empeora además si se le sumaran las pérdidas (no estimadas) sufridas por la región metropolitana en relación al turismo interno. Según los datos relevados por el Mintur, Montevideo, perdió el 74% de las visitas de turistas residentes.



En términos laborales, el informe constató que “el impacto humano más relevante” se dio en la pérdida de empleo para los jóvenes menores de 29 años.



Sobre ese punto, Viera dijo que se perdió el 74% de los puestos de trabajo y que “no se perdieron más, porque hubo políticas de mantenimiento, sobre todo de las fuentes laborales, con algunas medidas del gobierno que creo que fueron y siguen siendo fundamentales”.

Temporada 2021-2022

El ministro de Turismo indicó ante la comisión parlamentaria que la situación de este año es “evidentemente otra” en comparación con la del año pasado. “Si bien no hemos vuelto a tener cifras de prepandemia, el sector ha comenzado a recuperarse”, afirmó.



Viera realizó una evaluación de la temporada turística 2021- 2022. De acuerdo con la información exhibida por el Mintur, el reinicio de la actividad turística estuvo marcado por las dos finales de la Conmebol -Copa Libertadores y Sudamericana- en el mes de noviembre. En esa ocasión, el país recibió “más de 33.000 turistas en el plazo de una semana que, además, coincidió con la apertura de fronteras”, indicó Viera. Por esos eventos deportivos, los turistas que viajaron a Uruguay realizaron un gasto de más de US$ 160 por persona.



Según las cifras del Mintur, en noviembre y diciembre de 2021 ingresaron al país unos 233.535 turistas con un gasto total de casi US$ 180 millones.



En tanto, en el primer trimestre de 2022 ingresaron a Uruguay unos 391.683 turistas, los cuales gastaron en total más de US$ 380 millones. Sobre las cifras del primer trimestre de 2022, Viera señaló que “si bien el total de visitantes es mucho menor” al de otros trimestres” -casi 400.000 visitantes frente a un millón o más de otros primeros trimestres-, “el promedio de días que estuvieron esos turistas fue de 10,5, o sea, un 40% más que el promedio del 2020 y un 60% más de día que en 2019”.

Algo similar ocurrió con el gasto por turista, el cual se incrementó en el primer trimestre de 2022 en comparación con otros años. “Tenemos menos turistas, pero el gasto per cápita fue de casi US$ 1.000 en este trimestre”, dijo Viera. En los primeros tres meses de 2020 el gasto por visitante era de US$ 674, de US$ 710 en igual período de 2019 y de US$ 713,5 en 2018.