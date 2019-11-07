Taxistas le piden a la Intendencia de Montevideo retirar mamparas de los coches

TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS

La Gremial Única del Taxi envió una carta al intendente Di Candia en la que le señala que “es necesario tomar la decisión de sacar la mampara”, dejándola como un elemento opcional.

ANDRÉS LÓPEZ REILLY

La Gremial Única del Taxi (Cpatu) envió una carta al intendente Christian Di Candia en la que le señala que “es necesario tomar la decisión de sacar la mampara”, dejándola como un elemento opcional en el servicio.

Según la Cpatu, el pedido obedece a “la necesidad y el derecho de los trabajadores del taxi de estar en un plano de igualdad con quienes compiten contra nosotros”. Y a la “gran disminución del efectivo en el taxi, motivada por la instalación de 2.970 POS de débito y crédito” en las unidades. En este sentido, la gremial sostiene que han disminuido las rapiñas “por ser menos interesante este tipo de delito” y que existe “la necesidad de lograr los trabajadores y el taxi la equidad e igualdad de condiciones respecto a los gremios que nos compiten en forma desleal”.

“En pocos días también podremos cobrar mediante nuestra app Voy en Taxi en forma electrónica por intermedio de la empresa Plexo y Geocom”, agrega la carta, que también fue enviada al director de Movilidad Urbana de la IMM, Pablo Inthamoussu; al presidente de la Cámara del Transporte Juan Salgado; a la presidenta de la Junta Departamental, Adriana Barros, y a la Comisión de Transporte del legislativo comunal.

“Podemos adelantar que el día 15 de noviembre lanzaremos el cobro por intermedio de la modalidad de Mercado Pago con la lectura del código QR para el uso del pasajero. Y ese código adjudicará los dineros en forma automática a la cuenta de cada móvil del taxímetro”, agregan los taxistas.

Y concluyen: “Le solicitamos una reunión de trabajo que nos permita encontrar en forma definitiva solución a este tema que tanto necesita nuestro gremio”.

La misiva está firmada por el presidente y el secretario de la Cpatu, Francisco Salanova y Enrique Mera, respectivamente.

Pero la preocupación por este dispositivo de seguridad no es solo de los patrones. En enero de este año, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) convocó a los trabajadores a un paro para conmemorar los 25 años de la colocación de la mampara.

Más plazo

Como diera cuenta El País la semana pasada, desde este mes todos los taxis de Montevideo deberán tener habilitado el POS y un dispositivo para pasarlo a través de la mampara.

El martes, la comuna informó que prorrogó el plazo para hacer la inspección anual obligatoria (vencía el martes pasado) y que del 11 al 16 de noviembre habrá un período excepcional para llevar los taxis a ser controlados.

Según la Intendencia, siete de cada diez coches con taxímetro tienen hoy la posibilidad de cobrar con tarjetas, pero pretende llegar al total de la flota antes de fin de año. No todos los que poseen POS, sin embargo, tienen el espacio para pasarlo a través de la mampara. La Cpatu, que nuclea a la gran mayoría de las unidades que circulan en Montevideo, sostiene que está cercana al 90% de vehículos con el POS instalado.

El presidente de Cpatu, Francisco Salanova, dijo a El País que la gremial tiene unos 2.800 vehículos y que 2.475 han colocado el dispositivo de cobro electrónico. Hay otras empresas más pequeñas, como Celeritas, Punta Gorda, Carrasco o Scot, que completan junto a Cpatu una flota de unos 3.200 taxis en Montevideo.