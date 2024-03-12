Taxista golpeó a hombre que discutía con chofer de ómnibus: sindicatos vieron el video pero no tomarán medidas

Redacción El País

En la mañana de este martes trascendió en redes sociales el video de una discusión que tuvo como protagonistas a un trabajador de un ómnibus y a otro de un taxi.

El hecho tuvo lugar en Avenida 18 de Julio, cuando un transeúnte se colgó de la puerta de un ómnibus de la empresa Cutcsa, haciendo que se detenga. En la filmación se ve al pasajero provocando al chofer e indicándole que se baje, golpeando el vidrio de la puerta.

Tras una discusión verbal, el chofer del ómnibus se baja y el pasajero intenta propinarle un golpe en el rostro. El chofer esquiva el golpe y se lo devuelve, en ese momento un taxi se detiene en la acera contraria y el taxista se acerca corriendo. Con el hombre de espaldas, el taxista lo golpea en el rostro, tirándolo al piso.

"¡Dale, dejate de descansar a la gente que está laburando!", dice el taxista y procede a tomar al hombre por las piernas para subirlo a la vereda. El ómnibus, por su parte, cierra las puertas y retoma la marcha.

En diálogo con El País Giovanni Spinetti, dirigente de la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte, indicó que el sindicato está al tanto de la situación pero que no recibieron ninguna denuncia formal respecto a este tema.

Por otra parte, Oscar Dourado dijo a El País que el Sindicato del Taxi no dará declaraciones sobre el tema ya que tampoco han recibido denuncias, y se trata de una situación en la que un trabajador "defendió" a otro.